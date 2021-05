La lunga corsa contro la sclerosi multipla 

Di corsa da Villaputzu a San Vito (passando da Muravera) per raccogliere fondi e contribuire alla ricerca contro la sclerosi multipla. Una gara di solidarietà che domenica 30 maggio vedrà protagonisti due atleti di Muravera, Fabio Orrù e Tamara Loi, e un atleta di Uta non vedente (Simone Scalas) assieme alla guida Attilio Gaviano. Un evento nato quasi per caso che nel giro di pochi giorni ha suscitato l’interesse di tutti e tre i Comuni coinvolti.

L’itinerario

Gli atleti partiranno alle 9 del mattino da Villaputzu, percorreranno le vie interne del paese e poi si dirigeranno verso Muravera. Anche qui ogni metro sarà macinato nel centro storico. La corsa proseguirà poi verso San Vito. Ancora le vie del centro storico da una parte all’altra e poi l’arrivo in Piazza Funtana Iri. Nelle piazze di ogni Comune ci saranno i sindaci dei rispettivi paesi ad accogliere ed incitare gli atleti.

Raccolta di fondi

L’iniziativa è stata chiamata “Il Sarrabus non sclera, corre” e si terrà, appunto, durante la settimana dedicata alla raccolta fondi per la sclerosi multipla. Nel Sarrabus la referente dell’Aism (associazione italiana per la sclerosi multipla) è Annalisa Utzeri, di San Vito: «Ogni anno – spiega – ognuno può contribuire alla ricerca contro la Sclerosi acquistando una gardenia. Stavolta nel Sarrabus, grazie ad un gruppo di volontari e alla disponibilità di alcuni atleti, abbiamo pensato di fare qualcosa di più. Loro corrono e i cittadini possono essere il carburante che permette alle loro gambe di correre ancora di più». In base al regolamento è possibile acquistare, a donazione libera, un biglietto che vale 1 km in più di corsa: più saranno i biglietti acquistati e più chilometri dovranno percorrere gli atleti.

La sensibilizzazione

L’idea, inoltre, è quella di sensibilizzare i cittadini: “Anche per questo – aggiunge Annalisa Utzeri – il percorso scelto è quello delle vie dei centri storici, tutti i residenti avranno l’opportunità di vedere i protagonisti e di fare il tifo per loro». Fabio Orrù e Tamara Loi sono pronti: «In questi giorni stiamo provando il percorso – spiegano – e siamo davvero felici di poter dare il nostro contributo per una causa così importante. Correremo con impegno sino all’ultimo goccia di energia, dateci una mano». Gli atleti saranno accompagnati da altri atleti in bicicletta e da volontari in auto che offriranno loro un sostegno dal punto di vista logistico. Ma il sostegno più grande sarà il tifo delle persone affacciate alle finestre o sull’uscio di casa nei centri storici di Muravera, San Vito e Villaputzu

