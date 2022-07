La Luna di fragola su Cagliari è la foto del giorno della Nasa  

La Luna che sorge accanto alla Sella del Diavolo a Cagliari: questo è il soggetto protagonista dell’immagine astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day-Apod) scelta dalla Nasa ieri 4 luglio. La foto, ripresa il 15 giugno dal fotografo cagliaritano Lorenzo Busilacchi, è stata selezionata dai curatori del sito per raccontare della “Superluna di fragola”. «Con la composizione di sei scatti in sequenza, volevo mostrare la Luna da un contesto unico, naturale e cittadino», così ha dichiarato il fotografo Busilacchi, «quando ho inviato la foto alla Nasa, non pensavo che venisse presa in considerazione, ma pubblicata da loro sui social, ha avuto da subito un notevole riscontro».

Pagina web Apod

Oggi l’astronomia è uscita dai libri di testo e viene raccontata in tanti modi diversi. Sulla pagina web Apod, ogni giorno si alternano foto della Nasa, di altre istituzioni scientifiche e fotografi di tutto il mondo, diventando una vetrina per l’astronomia e per le località da immortalate nelle riprese. L’Apod, nasce nel 1995 per iniziativa di Robert Nemiroff e Jerry Bonnell. Da subito ha ottenuto il sostegno della Nasa, della National Science Foundation, l’equivalente del Cnr italiano e dell’Università del Michigan. Vista da milioni di persone ogni giorno, l’Apod è diventata un punto di riferimento per godere delle immagini del nostro universo. Quest’anno, l’Unione Astronomica Internazionale ha conferito il premio per la divulgazione dell'astronomia Ode-Outreach Prize 2022 ai curatori della pagina, per la loro capacità di “incoraggiare l'interesse per l'astronomia in tutto il mondo”.

Movimento

La notte del 15 giugno la luna era quasi piena, «l'idea di base è stata quella di comporre una foto che mostrasse il movimento della Luna che sorgeva dal mare scalando il promontorio» racconta Busilacchi, «inutile descrivere l'emozione in ripresa». Se a prima vista sembra impossibile che la Luna possa sorgere vicino alla Sella Del Diavolo, bisogna considerare che il nostro satellite non sorge e non tramonta sempre nella stessa direzione. Calcolando con attenzione il luogo di osservazione, cosa oggi possibile grazie a siti web gratuiti, è possibile scegliere il luogo per la giusta prospettiva e con un teleobiettivo, ingrandire la luna. Oltre alla “Superluna di fragola sopra la Sella del Diavolo” negli anni Nemiroff e Bonnell hanno selezionato solo altre quattro foto provenienti dall’Isola.