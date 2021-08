La ludopatia resiste al Covid 

Gioco d’azzardo, una piaga sociale di cui si conosce solo la punta dell’iceberg. C’è un mondo sommerso dietro quella ludopatia entrata nei Lea (livelli essenziali di assistenza), per i quali viene fornito aiuto dal servizio pubblico in maniera gratuita. A breve verrà bandito un concorso per la ricerca di un professionista che si occuperà di gioco d’azzardo patologico nell’Asl di Lanusei. Questo tipo di ludopatia viene comunque seguita gratuitamente dal Serd (servizi per le dipendenze patologiche) di Tortolì.

Numeri ingannevoli

Sono appena trenta i frequentatori del Serd. Ma è un dato che può essere facilmente moltiplicato perché i ludopatici non dichiarati potrebbero essere anche centinaia. «Il problema viene evidenziato dai parenti prossimi della persona quando questa ha iniziato a intaccare il patrimonio – ha spiegato il dottor Antonello Demontis, responsabile Csmd (centro salute mentale e dipendenze) – si rivolgono a noi in ultima ratio ». Dai Serd viene consigliata la nomina di un amministratore di sostegno in modo tale che la persona non possa disporre liberamente delle finanze. Le ludopatie poi aumentano con la crisi economica. «Questa debolezza non vive da sola, coabita con un paziente – ha proseguito Demontis – magari si rivolge al Serd l’alcolista che poi si scopre sia anche ludopatico».

Identikit

Si può stilare anche un profilo del giocatore. «Per i gratta e vinci e il lotto generalmente il soggetto è una donna anziana dai 55 ai 60 anni in poi – ha spiegato Demontis – per le slot machine solitamente è un soggetto maschile tra il 20 e i 40 anni, in genere single con problemi di alcol e qualche disturbo della personalità». È molto importante in questi casi il ruolo della famiglia che può segnalare queste situazioni. «Il Serd di Tortolì è aperto con accesso gratuito, si può andare senza ricetta e anonimamente – ha precisato Demontis – ma si può segnalare anche al Serd di Lanusei». Nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica l’acquisto di gratta e vinci e giochi al lotto - stando a un esercente di Tortolì - sono rimasti stabili rispetto al prepandemia. Un altro esercente invece segnala un aumento del gioco del 15 per cento.

