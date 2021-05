La lotta di potere sulla cultura 

“

«Nella gestione dei due enti non cambierà niente, perché prima di attuare questa legge dovranno passare sui nostri corpi. Siamo pronti a scendere in piazza per difendere l’autonomia locale. Intanto, chiedo un incontro urgente al governatore Solinas». Il sindaco di Nuoro è pronto a scatenare una dura battaglia. Andrea Soddu alza le barricate, a difesa del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” e di UniNuoro, due realtà da tempo commissariate e in procinto di diventare fondazioni. Tutto cambia con l’approvazione di un emendamento alla legge 2 del 2016, votato a scrutinio segreto dal Consiglio regionale. «Nessun furto, la Regione che arriva a Nuoro a occuparsi di questi due enti è la soluzione migliore, anzi un’opportunità eccezionale», assicura Roberto Deriu, consigliere regionale del Pd e primo sostenitore della novità.

Ieri mattina il primo cittadino ha convocato in tutta fretta una conferenza stampa. Spalleggiato dall’intera Giunta comunale e dai consiglieri di maggioranza, ha ribadito il suo disappunto per l’emendamento approvato mercoledì dall’aula di via Roma a Cagliari, e che di fatto porta allo scioglimento del Consorzio universitario nuorese e di quello per la Pubblica lettura dedicato a Sebastiano Satta. E che sullo sfondo prevede due fondazioni da istituire, controllate dalla Regione e con la presenza degli atenei di Sassari e Cagliari. «Sia chiaro fin da ora che il sindaco di Nuoro non si siederà mai in un consiglio d’amministrazione la cui creazione e composizione è stata decisa altrove, senza aver mai coinvolto le parti interessate - ribadisce Andrea Soddu - La vicinanza degli enti locali al cittadino è per noi un elemento imprescindibile. Anziché subentrare nella gestione degli enti, gradirei che la Regione investisse maggiori risorse nell’edilizia abitativa che in questa città è un’emergenza».

«Colgo una clamorosa contraddizione tra il provvedimento che è stato approvato e la riforma degli enti locali che istituisce le nuove province - dichiara Sebastian Cocco, presidente del Consiglio comunale - da un lato si motiva la riforma spiegando che dovrebbe avvicinare le istituzioni al territorio, dall’altro si accentra su Cagliari il governo delle istituzioni culturali». Il vicesindaco di Nuoro, Fabrizio Beccu, aggiunge: «Non possiamo permettere che ciò accada. Si parla tanto di spopolamento delle zone interne e poi si adottano politiche che impoveriscono e che marginalizzano il centro Sardegna».

«Questo emendamento è sconcertante - tuona il leader del Centro democratico, Roberto Capelli - È possibile che un consigliere regionale assuma tale iniziativa senza aver coinvolto la comunità locale? Se sì, i nostri amministratori sono complici di tale scempio; altrimenti, sono degli inetti». Intanto, Roberto Deriu non indietreggia minimamente: «Nessuno scippo: i due enti non potevano restare ancora commissariati».

