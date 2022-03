La lotta antimilitarista delle donne 

Manifestanti in strada, decine di poliziotti in tenuta antisommossa e agenti della Guardia di finanza, traffico deviato, camionette delle forze dell’ordine e un elicottero che sorvolava San Sperate. «La guerra è iniziata qui, molto prima che in Ucraina. Finiamola qui»: con questo slogan il gruppo Assemblea Lotto3antimilitarista ha indetto la “Manifestazione femminista separatista: donne, lesbiche, persone trans e non binarie lungo le reti dell’aeroporto militare di Decimomannu”, come da manifesto distribuito durante l’evento.

Decine di attiviste, dalle 11,30, hanno attraversato le strade di San Sperate e, attraverso via XI Febbraio e alcune zone di campagna, hanno raggiunto i confini della base militare di Decimomannu poco dopo mezzogiorno. Scandito qualche slogan e rientrate nel giardino megalitico, hanno esploso qualche petardo prima di sciogliere la manifestazione. Il passaggio del corteo nelle vie del paese ha attirato l’attenzione dei passanti più curiosi, allarmati semmai dalla presenza di un così vasto dispiegamento di forze dell’ordine.

Le motivazioni

L’appuntamento era al giardinetto megalitico del paese museo. Simbolica la scelta della data dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. «All’indomani della manifestazione antimilitarista separatista in data 8 marzo 2020 a Teulada – raccontano le promotrici – è iniziato il lockdown. In questi due anni, nonostante la pandemia e le particolarità della nuova situazione che questa ha portato, potenziamento delle misure repressive incluso, non ci siamo fermate». Negli ultimi due anni ci sono state tre azioni miste ma poi sono scattate le sanzioni: «Il 27 gennaio 2021 – spiegano dall’Assemblea – è iniziato il processo per l’operazione Lince, con 45 indagate e indagati per le attività antimilitariste. Di queste, cinque sono state imputate di 270bis, associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico».

Identità di genere