La longevità di Porcu 

Nessuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Anche perché le prestazioni continuano ad essere di alto livello. Pierluigi Porcu, 41 anni, ha firmato per il Villasimius in Promozione., con cui aveva iniziato la scorsa stagione. Poi lo stop dei campionati. Con la ripresa dell’Eccellenza era stato chiamato dalla San Marco Assemini. «Fino a quando il fisico me lo consentirà continuerò a giocare», dice Porcu. «L’ultima stagione è andata bene sia sul piano fisico che del rendimento». Riprende quindi il discorso col Villasimius. «Con la società sarrabese c’eravamo lasciati in ottimi rapporti. Ho trovato persone squisite. Sono grato anche alla San Marco che mi ha dato la possibilità di non stare fermo. La società di Assemini mi ha chiesto di restare. Ho avuto anche altre richieste in Eccellenza. Questo mi lusinga. Ho scelto Villasimius per una serie di fattori e ci tenevo a riprendere il percorso interrotto lo scorso anno segnato da quattro vittorie su altrettante gare».

Le novità

Troverà un altro allenatore. Antonio Prastaro e non Nunzio Falco. «Non ho mai avuto Prastaro come allenatore ma lo conosco. È un profilo importante per la categoria. Ha vinto diversi campionati in questa categoria e ha fatto bene pure in Eccellenza. Una guida valida come lo era anche Falco». L’obiettivo? «Sarà un campionato difficile. Ci sono club del calibro di Villacidrese, Monteponi e Tharros, per citarne alcuni. Cercheremo», chiude, «di dare filo da torcere a queste formazioni».

La carriera

Porcu è un leader carismatico. Difensore difficile da superare, dotato di buona tecnica, abile nel gioco aereo e col vizio del gol. Ha giocato nei professionisti con la maglia della Torres dal 2002 al 2004 e nella stagione 2005/2006 quando i sassaresi sfiorarono la B. All’esordio nei professionisti, contro il Pesaro, segnò il gol decisivo. Nella stagione in cui la Torres sfiorò Serie B giocò contro il Napoli di Edy Reja. Gli attaccanti da marcare Calaiò e Sosa.

