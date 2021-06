La lite finisce a coltellate 

«Pronto, carabinieri? Ho accoltellato mio figlio». Sono queste le parole pronunciate da Marcello Cabiddu, agricoltore di 51 anni, al telefono con il 112. Era vero. È successo a Samassi in seguito a un litigio in casa nella località di Santo Stefano. Stando a quanto accertato dai carabinieri l’uomo si è scagliato contro il figlio Michael (30 anni) al termine di un’accesa discussione: è stato denunciato per lesioni.

L’aggressione

La lite è scoppiata mercoledì. Pare che i rapporti tra i due negli ultimi tempi non fossero dei migliori. Le discussioni erano frequenti, ma questa volta il padre ha aggredito il figlio con un coltello. Il fendente ha provocato una ferita e il 30enne ha perso subito molto sangue. Dopo qualche minuto si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino.

In un primo momento il giovane ha raccontato di essere caduto mentre utilizzava un mezzo agricolo. Forse non voleva denunciare il padre, ma i medici dopo aver accertato che si trattava di un accoltellamento hanno segnalato la vicenda ai carabinieri.

Nel frattempo Marcello Cabiddu aveva già chiamato la centrale operativa del 112. Ai militari ha raccontato di aver ferito il figlio con un coltello dopo una discussione. Ha ammesso le sue colpe prima che una pattuglia dei carabinieri raggiungesse la sua casa.

La vicenda avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se la moglie dell’agricoltore non l’avesse fermato in tempo. Michael Cabiddu ha perso sangue, ma è riuscito comunque a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria a San Gavino.

Il sopralluogo

I militari dopo l’aggressione sono andati nella casa di Marcello Cabiddu e hanno recuperato il coltello utilizzato dall’uomo durante il litigio. L’arma, ancora sporca di sangue, è stata posta sequestro e consegnata ai carabinieri del Ris di Cagliari per le analisi di laboratorio.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Samassi e di Sanluri. Michael Cabiddu se la caverà con dieci giorni di cure; resterà ricoverato in ospedale per una settimana.

Vista l'entità della prognosi il padre del ragazzo non è stato accusato di tentato omicidio ma di lesioni personali.

