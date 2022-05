«La lista era pronta, ci abbiamo ripensato» 

«Non me la sono sentita. La lista era anche chiusa, però con alcuni ci si conosceva poco e per dare stabilità ad un paese occorre avere un gruppo solido che porti a termine il mandato e formato da persone capaci che condividono una strategia e le stesse idee politiche. Non bisogna aver fretta di bruciare le tappe pur di sedersi nella stanza dei bottoni».

A Castiadas il vicesindaco Giuseppe Onano, giovane e con buone prospettive politiche davanti, non si è ricandidato. Dopo dieci anni al fianco di Eugenio Murgioni – cinque in minoranza e cinque al governo – ha deciso di prendersi una pausa. E lo ha fatto dopo un tentativo (non andato a buon fine) di formare una lista in contrapposizione allo stesso Murgioni.

Perché non è stata presentata la seconda lista?

«Non me la sono sentita. La lista era anche chiusa, però con alcuni ci si conosceva poco e per dare stabilità ad un paese occorre avere un gruppo solido che porti a termine il mandato e formato da persone capaci che condividono una strategia e le stesse idee politiche. Non bisogna aver fretta di bruciare le tappe pur di sedersi nella stanza dei bottoni».

Avevate anche individuato la candidata, Anna Virginia Bernardo.

«Una persona adatta, di buon senso. le donne hanno una marcia in più e lei avrebbe dato una ventata di entusiasmo e freschezza».

Il tentativo di formare una lista mostra la spaccatura con Murgioni.

«I cittadini hanno voglia di cambiamento. Murgioni disse cinque anni fa che si sarebbe messo a disposizione del gruppo per insegnarci ad amministrare. Così non è stato ed ecco che dal punto di vista politico c’è stata qualche divergenza. Gli ho sempre detto le cose che non mi andavano bene. Personalmente i rapporti restano buoni».

Che sindaco è Murgioni?

«È un buon sindaco ma è un accentratore. Per gli altri non c’è spazio, decide solo lui. Non gliene faccio una colpa, ha vissuto in altre epoche dove non ti stimolavano a delegare e insegnare al prossimo».

È vero che dopo la notizia di una sua possibile candidatura in una lista alternativa stava per toglierle le deleghe?

«Vero. Poi ci ha ripensato».

Alla fine c’è una sola lista. Un bene o un male?

«Assolutamente un male. C’è bisogno di una opposizione. Lo sosterrò sempre».

Sosterrà la lista Murgioni?

«Andrò a votare perché sostengo che sia un dovere oltre che un diritto ottenuto con grandi sacrifici».

In questi ultimi cinque anni si è amministrato bene oppure no?

«Abbiamo fatto tante cose buone. Penso ad esempio al progetto di recupero delle vecchie carceri o a quello del marchio di qualità del territorio con tanto di pubblicità all’aeroporto di Cagliari anche se a mio avviso si dovrebbe puntare sugli aeroporti internazionali.Poi il completamento di urbanizzazioni e infrastrutture nonostante ci sia ancora molto da fare».

E le cose che invece non sono state fatte?

«Io chiedevo al sindaco di organizzare degli incontri pubblici. Non sono mai stati fatti. È mancato il confronto quotidiano con i cittadini».

Adesso cosa farà?

«Il mio lavoro, agente immobiliare, mi dà grande soddisfazione. Devo ringraziare per questo i miei collaboratori, tutti davvero molto bravi a partire da mio fratello Mirko. E soprattutto dedicherò più tempo alla mia famiglia. Ho due figli piccoli e una moglie fantastica, che è la mia guida».

Basta con la politica?

«No, cercherò di ritagliarmi sempre del tempo per la politica, l’ho sempre fatta con amore e passione. Stiamo lavorando con un gruppo di giovani per migliorarci e poterci presentare alla prima occasione utile. Saremo pronti per amministrare bene il paese. Non so se mi ricandiderò, di certo Castiadas ha diversi giovani capaci che vanno valorizzati».

