La “lingua blu” spaventa i pastori: «Subito i vaccini» 

Torna in Sardegna l’incubo “lingua blu”: il virus, che colpisce soprattutto le pecore e può avere un decorso letale, sta dilagando a macchia d’olio negli allevamenti di tutta l'Isola. Dall’Ogliastra al Mandrolisai, dalla Baronia sino alla piana di Oristano, la malattia spaventa nuovamente i pastori.

La nuova epidemia, iniziata nei primi giorni di agosto in due distinti allevamenti a Bari Sardo, ha subito preso piede in altri territori. Oggi riguarda 32 Comuni, soprattutto delle province di Nuoro, dell’Ogliastra e di Oristano. Sono 28.404 invece, i capi coinvolti, di questi 2.290 presentano i sintomi e ben 107 sono morti. Mentre sono 12 i focolai sospetti che riguardano 2.198 capi, 13 dei quali presentano sintomi riconducibili alla blue tongue .

Gli errori

«È il momento di mettere al sicuro il capitale degli allevatori e le pecore», afferma Battista Cualbu presidente di Coldiretti Sardegna, «bisogna reperire i vaccini da fare subito, anche se siamo in ritardo. Ritardi che saranno poi da addebitare a chi ha sbagliato. Ora cerchiamo di salvare tutte le pecore non ancora colpite dal virus».

La tempestività e i vaccini: sono le uniche armi per salvare le greggi, evitando così che il passato si ripresenti. Solo nel 2017 erano stati circa 36mila capi morti e oltre 850mila quelli coinvolti nei focolai di febbre catarrale. «Mentre aspettiamo i vaccini possiamo utilizzare un repellente, che può essere dato direttamente agli allevatori e saranno loro a metterlo nella schiena degli animali», continua Cualbu, «uno fra tanti, per esempio, è il Butox, un antiparassitario che per circa un mese tiene lontano gli insetti dagli ovini».

Il Butox è un medicinale veterinario usato contro zecche, pidocchi, mosche e mallofagi degli ovini. «Questo repellente è stato utilizzato in altre annate e si è rilevato efficace. In una settimana si possono trattare tutti gli animali e nel frattempo fare arrivare le dosi di vaccino mancanti».

Le scorte

Sono 360mila le dosi di vaccino acquistate dalla Regione nel corso dell’anno, forse non sufficienti a coprire tutti capi ovini: l’osservatorio epidemiologico veterinario regionale aveva chiesto che la vaccinazione contro la lingua blu venisse portata a termine entro la fine del luglio. Così non è stato e l’epidemia è esplosa.

«Avremo un incontro a Sassari con i responsabili della Asl per capire quali strategie intendono adottare loro per arginare l’emergenza, noi al tavolo porteremo le nostre proposte: Butox per tutti, vaccinazione da completare subito e verificare, senza perdere tempo, i danni già causati dal morbo, procedendo poi ai ristori per le aziende danneggiate».

La preoccupazione

La denuncia per «i ritardi della campagna vaccinale», arriva anche da Cia Agricoltori Sardegna, che esprime preoccupazione per gli allevatori «già fortemente colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19».

A intervenire sull’emergenza ora è anche la politica. Dopo la denuncia del segretario regionale del Pd, Emanuele Cani, e dell’ex presidente della Commissione agricoltura, Luigi Lotto, il consigliere regionale Dem Salvatore Corrias, attraverso un’interrogazione, chiede conto all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, della «mancata prevenzione» e, soprattutto per Ogliastra e Nuorese, del «numero insufficiente di medici veterinari preposti alla somministrazione dei vaccini».

In Parlamento è, invece, la deputata Mara Lapia, capogruppo di Centro democratico e componente della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera, che chiede ai vertici Ats di fare chiarezza sulla mancata profilassi, annunciando anche un’interrogazione al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

