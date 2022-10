«La linea piombo non si ferma» 

La Portovesme srl congela la fermata della linea piombo fino al 31 gennaio 2023, in attesa che il nuovo Governo trovi una soluzione al caro energia. È l’impegno preso dall’azienda ieri, nel corso del vertice convocato dal presidente della Regione Christian Solinas, con gli assessori al Lavoro e all’Industria Alessandra Zedda e Anita Pili, i vertici della Portovesme srl e le organizzazioni sindacali. La cassa integrazione in scadenza è stata prolungata fino a gennaio ma non è stata estesa ai lavoratori della linea piombo, interesserà 392 operai a rotazione.

L’incontro

«Nessun lavoratore sarà lasciato indietro - ha detto Christian Solinas - la Regione continua a fare la propria parte per la salvaguardia dell’occupazione ma anche delle attività industriali in un polo di importanza strategica per l’economia del Sulcis e dell’intera Sardegna. Proseguiremo la nostra azione e il nostro impegno per un dialogo costante con il Governo anche attraverso il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni». Durante l’incontro l’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo, oltre a illustrare la situazione drammatica determinata dal caro-energia, ha parlato del piano di riconversione che la Glencore sta valutando per gli impianti di Portovesme. Lo studio di fattibilità dovrebbe essere pronto per la prossima primavera.

I sindacati

«Quello di oggi - si legge in una nota della Rsu di fabbrica - rappresenta un primo obbiettivo, con la consapevolezza che la risoluzione del tema caro energia è fondamentale per il prosieguo delle attività esistenti e sulle produzioni del futuro. I prossimi mesi saranno fondamentali verso questo obiettivo». Ci sono tre mesi a disposizione per trovare soluzioni efficaci al caro energia, fondamentali saranno le interlocuzioni con il nuovo Governo. «Non possiamo che ritenere positiva la decisione dell’azienda di sospendere la procedura per l’estensione della cassa integrazione sino a fine gennaio - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - serve una soluzione sulla questione energetica, soluzione che deve andare oltre il fattore contingente e guardare alla prospettiva e allo sviluppo futuro». Al vertice hanno partecipato anche i due consiglieri regionali del Sulcis Iglesiente, Michele Ennas e Fabio Usai. «È stato importante scongiurare la fermata degli impianti - dice Michele Ennas, Lega - la preoccupazione principale è la tutela di tutti i lavoratori, diretti e indiretti». Per Fabio Usai, consigliere del Psd’Az, «è positivo che si congeli la fermata della linea piombo in attesa del nuovo Governo che dovrà dare risposte alle problematiche del caro-energia, ma va mantenuta forte cautela e attenzione sull’eventuale conversione del sito industriale di Portovesme».

I sindaci

In mattinata, al Consorzio industriale, si è svolta una riunione con sindaci e sindacati. «Non possiamo essere spettatori, l’emergenza è seria - ha detto Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - non devono essere i lavoratori a pagare questa crisi. Dobbiamo essere compatti a difesa del lavoro>. Mauro Usai, sindaco di Iglesias, ha sottolineato:< Siamo disponibili ad accompagnare ipotesi di riconversione, ma non si devono sospendere le produzioni».