La linea Balata:  «Modernizzare il sistema»  

Ricavi in forte calo per la mancanza dei tifosi sugli spalti, riforme da attuare al più presto per evitare il collasso del sistema. Mauro Balata, avvocato originario di Calangianus, presidente della Lega B, ha le idee chiare. Tra le ipotesi c’è anche quella di una B2 cuscinetto tra la A e la C: «Non è questione di B2 o di altre denominazioni», dice Balata, che da anni risiede a Roma per ragioni professionali. «A me piace di più l’idea di una A2 quale noi siamo con una B interna a questo nuovo soggetto politico. Serve premiare e valorizzare chi svolge funzioni e attività nell’esclusivo e primario interesse del nostro calcio. Chi fa questo però va sostenuto con convinzione e atti concreti. Solo così si può evitare il declino, modernizzare e far crescere il calcio italiano».

Come si inverte la rotta?

«Osservo che la legge Melandri nacque dall’esigenza di tutelare il sistema. Si è poi assistito a una progressiva depauperazione della distribuzione di ricavi in danno della nostra Lega che, più di tutte, svolge un ruolo determinante per la valorizzazione dei giovani e il miglioramento del valore tecnico del calcio. Così facendo, se non si inverte la rotta, sostenendo e premiando chi svolge questa funzione, il declino sarà inevitabile».

Quanto, in questo scenario, un percorso di riforme può essere effettivamente attuabile?

«Più che interrogarsi sull’attuabilità, c’è piuttosto la consapevolezza di un’azione non più procrastinabile e addirittura necessaria, che modernizzi i nostri campionati e interrompa una fase di regresso. Laddove ci sarà la volontà di salvaguardare i tornei nazionali, di agevolare la crescita del calcio italiano e di quelle leghe, in primis la nostra, che lavorano in questa direzione per la tutela del nostro calcio e dei nostri giovani, allora ci troveranno fortemente impegnati nel sostenere il processo di cambiamento».

La cadetteria può davvero tornare ad essere il vivaio da cui attingere i talenti per la Nazionale?

«Io direi che non c’è bisogno di tornare a essere fucina di talenti, in quanto i numeri ci confortano già per il presente: abbiamo avuto 13 azzurrini convocati da Nicolato nell’europeo Under 21, vantiamo il più alto minutaggio in Europa di under 21, senza dimenticare che 17 dei campioni d’Europa di Mancini sono stati lanciati dal nostro campionato. È una politica, quella dei giovani, che attuiamo nell’interesse di tutto il movimento italiano. Noi però abbiamo la necessità che lo sforzo e il contributo alla crescita del calcio venga riconosciuto, perché altrimenti diventa difficile continuare a sostenere gli ingenti investimenti che ciò comporta e far crescere la qualità tecnica dei nostri giocatori».

Gli stadi si apprestano, seppur parzialmente, a riaprire i cancelli ai tifosi.

«Dopo un anno e mezzo di forte sofferenza e di grandissimi sacrifici, ora si va verso una parziale riapertura con il green pass al 50%. Questo però non basterà perché la deminutio di ricavi che si è creata in seguito alla pandemia è stata veramente devastante. Siamo impegnati per far sì che la riapertura contempli il maggior numero di spettatori, atteso che c’è una quota sempre più alta di vaccinati. Per far ciò tutti devono assolvere a questo dovere, tanto più se si considera che vi è un obbligo da parte delle società di preservare e tutelare la salute, come affermato in una ordinanza recentissima del Tribunale di Bologna. Speriamo di riabbracciare il prima possibile tutti i nostri tifosi. Credo inoltre, per tornare agli effetti dovuti alla pandemia, serva un sacrificio da parte di tutti gli attori e le categorie che giocano a calcio, in campo e fuori, cosa che non sta avvenendo. Le società vanno aiutate e serve anche una riduzione del costo del lavoro in una misura sostenibile e equa. Altrimenti si rischia il collasso».

Lei è al secondo mandato alla guida della Lega B: a che punto è del percorso?

«Credo che questo campionato e questa Lega abbiano ottenuto traguardi importanti negli ultimi anni e i dati lo dimostrano. Pensiamo ad esempio allo straordinario, direi storico, risultato dei ricavi per i diritti audiovisivi che sono cresciuti del 100% in una fase recessiva, o all’introduzione del Var e della Goal Line Camera, all’internazionalizzazione del brand con la vendita del campionato nei circuiti esteri. Vogliamo, pur in un momento difficile, perseverare la crescita e rappresentare il campionato dei territori, della gente e delle giovani generazioni. Ma dobbiamo avere il sostegno delle istituzioni e tutelare le nostre società che stanno facendo enormi sacrifici in un’epoca devastata dalla crisi economica».

Nell’ultima stagione il Cagliari ha rischiato la retrocessione. Come vede i rossoblù quest’anno?

«Ci possono essere stagioni più deludenti così come altre di maggiori successi, fa parte di quello sport meraviglioso e imprevedibile che è il calcio. Ciò che conta però è la qualità e la solidità societaria che a Cagliari non manca grazie a un presidente come Giulini».

Barella e Sirigu sono stati essenziali nello scacchiere di Mancini.

«I due giocatori hanno incarnato nel segno più ampio l’idea di gruppo. Uno mostrando le proprie qualità sul campo e rappresentando una pedina fondamentale nello scacchiere di Mancini; l’altro agendo dietro le quinte ma dando tuttavia un apporto altrettanto importante all’interno dello spogliatoio, cementando ulteriormente un gruppo che il ct ha saputo plasmare nel corso degli anni. Mi fa piacere che siano due ragazzi di questa terra, che è una terra molto generosa, ad aver contribuito in maniera così decisiva alla vittoria finale».

A proposito, come ha vissuto il successo degli azzurri agli Europei?

«L’ho vissuto con l’emozione dell’appassionato che mi ha accompagnato fin da bambino nelle avventure della maglia azzurra nei vari campionati europei e mondiali. Ma non solo. È inutile ignorare che questa vittoria rappresenti, in un momento così drammatico per il Paese, un forte segnale di speranza e di ripresa per tutto il Paese».

Lei è sardo. Ha un messaggio da rivolgere alle comunità colpite dagli incendi?

«Esprimo vicinanza alle popolazioni colpite dagli incendi, persone che in diversi casi con le loro attività hanno perso molto, se non tutto. Cercheremo di fare il possibile per sostenere le iniziative di raccolta fondi e di solidarietà».

