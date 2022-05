La lezione di Ilaria Porceddu 

In realtà ci sarà solo una canzone in sardo. Posso svelare il titolo che sarà “Oro e Chetamina” e il tema portante sarà quello delle dipendenze. Da un amore morboso, malato a tutto ciò che diventa dipendenza. Conto di fare uscire qualcosa già in autunno».

L’avevamo lasciata con un singolo tutto nuovo. Era il 2020 e la cantautrice cagliaritana Ilaria Porceddu 34 anni, cantava interamente in lingua sarda la sua nuova hit “Sa Coia”. Era l’apripista di un nuovo progetto che adesso è pronto a spiccare il volo. Non solo un nuovo album, il quarto, ma anche una scuola di cantautorato che Porceddu ha appena aperto a Castello, nella sua città. Il nome dice già tutto “Indirizzi d’autore” perché il suo obiettivo è proprio quello di indirizzare i giovani musicisti verso la strada della carriera musicale. Così adesso Ilaria non si ferma più, pronta a stupire ancora con la sua splendida voce, che ammalia e rapisce.

E allora ci siamo. Finalmente il quarto album a cinque anni di distanza dal terzo.

Sarà un disco in sardo?

Tutto è nato da Sa Coia due anni fa?

«In realtà è nato tutto per caso. Avevo fatto un concerto alla Fondazione Siotto a febbraio del 2020 prima del Covid e con Francesco Accardo avevamo deciso di registrarlo. Durante il lockdown mi era arrivata la registrazione di quel concerto, ho ascoltato Sa Coia e mi sono emozionata. Così ho detto “E se lo facciamo uscire?”».

E così è stato.

«Esatto. Il testo è una poesia di una maestra elementare che racconta le varie fasi del matrimonio fino al 40 esimo anniversario. Io ci ho messo la musica. Il contrasto è nel disco che invece parla di dipendenze».

Disco che registrerà nella sua nuova scuola?

«Sì, sono felicissima. Ho messo anima e corpo in questo progetto di “Indirizzo d’autore”. Ci sono tante scuole di musica ma pochi luoghi di incontro. Ecco, io voglio che invece qui da me i ragazzi che hanno bisogno di essere indirizzati, magari nella scrittura o in tanto altro, possano trovare una guida, per capire cosa possono fare del loro progetto».

Lei ha iniziato piccolissima ad approcciarsi alla musica.

«Avevo sei anni quando mio padre regalò a me e a mia sorella una tastiera. Ricordo che facevo di tutto, pianoforte, canto, musica di insieme. Mi piaceva tantissimo. Poi sono andata a Roma a perfezionarmi».

Da lì non si è più fermata e a un certo punto sono arrivati anche Sanremo e X Factor.

«Ho ricordi bellissimi. Quando ho fatto X Factor ero giovanissima e me la sono vissuta con leggerezza, così come veniva».

Cosa pensa dei talent?

«Come dico ai ragazzi della scuola, credo che il talent sia utile nel momento in cui un ragazzo che partecipa sa chi è, ha la forza di essere consapevole di chi sia e così fa in modo che è lui a utilizzare quel mezzo e non il contrario. Se vai è perché hai qualcosa da dire sennò entri in un tritacarne».

A lei cosa hanno insegnato i musicisti con cui ha collaborato?

«Ron fu il primo. Non dimenticherò la sua gentilezza e la sua umanità. Meraviglioso Gino Paoli con le sue poche parole ma essenziali. E poi Max Gazzè, con lui ho condiviso un duetto nel terzo album, c’è un legame molto forte e mi ha insegnato la bellezza di essere vivo».

