La lezione di Arguello  

"

In Sardegna

ci sono

giovani che

potreb-

bero

diventare

profes-

sionisti.

Occorre

impostare

un lavoro

in sinergia

con tutti

i tecnici.

Al Tennis

club

Cagliari

vogliamo

creare

un centro

di altis-

simo

livello

tecnico

Martin

Arguello

Un coach argentino al Tennis club Cagliari. Verrebbe da dire scusate il ritardo. Un anno fa l’arrivo a Monte Urpinu di Guillermo Perez Roldan era sfumato quando sembrava cosa fatta, adesso la fumata bianca dopo una trattativa-lampo con un altro ex campione di livello internazionale diventato coach, Martin Vassallo Arguello.

Quarantuno anni, di Buenos Aires, ritirato dal circuito Atp dieci anni fa, Arguello è stato numero 47 al mondo in singolare nel 2009. Poi ha vinto diversi Challenger, anche in Italia, ha perso due volte contro Nadal e una volta contro Djiokovic . «Non ho mai giocato contro Federer, peccato. Ricordo Nadal 16enne, lo affrontai in un torneo a Barletta, rimasi incantato soprattutto dalla sua capacità di restare concentrato ogni punto per tre ore: un fenomeno».

Le sue caratteristiche?

«Ero un attaccante da fondo campo, forse ho smesso presto, ma avevo cominciato giovanissimo in un periodo in cui i metodi di allenamento erano diversi da quelli attuali: sono cresciuto a pane e fatica, ero stanco, avevo perso forza, ho preferito lasciare».

Appendere la racchetta al chiodo, per lei, è solo un modo di dire.

«Ho lavorato per il ministero argentino a un progetto sullo sport a scuola, poi per la federazione argentina, seguivo paese per paese quei giovani sui quali era importante investire perché avrebbero potuto sbocciare da un momento all’altro. Ho fatto anche il coach di Facundo Bagnis, attualmente 101 al mondo ma nel 2016 salito sino al numero 55 della graduatoria mondiale».

Come ha trovato il tennis in Sardegna?

«Ci sono giovani di buon livello, ma oggi i migliori sono costretti a rivolgersi nella penisola o all’estero se vogliono compiere quel salto di qualità in grado di proiettarli nel professionismo. È una questione di organizzazione e di metodo, ci sono quindi ampi margini per migliorare».

Il suo progetto?

«È quello dei dirigenti del Tc Cagliari. Il circolo può diventare quel riferimento per giovani di grandi prospettive in modo che non debbano allontanarsi troppo giovani dal proprio ambiente senza pregiudicare la possibilità di diventare giocatori di livello internazionale».

Campioni si nasce o si diventa?

«Nessuno ha mai dato una risposta definitiva. C’è chi si propone di costruire il campione, chi dice che bisogna avere comunque una base genetica. Io credo nel lavoro».

In che senso?

«Occorre tracciare una strada e seguire una metodica di allenamento per tutti, perché è sbagliato a mio avviso puntare su un solo progetto di campione trascurando gli altri. L’intero gruppo di giovani deve crescere per il bene comune. Se poi qualcuno spiccherà il volo, il circolo e la Federazione devono dargli i mezzi appropriati. Per intanto i tecnici devono collaborare tra loro secondo un progetto didattico comune. È quello che sta succedendo in Italia. Un modello che deve seguire anche la Sardegna e il Tc Cagliari: stanno arrivando importanti tornei, opportunità, tecnici di un certo livello. C’è l’ambiente giusto. Sono ottimista, credo molto nella Sardegna sa perché?»

Perché?

«Vedo in Sardegna, in piccolo, gli stessi problemi che ho vissuto in Argentina. Il mio paese è lontano da Usa ed Europa, i punti di riferimento per chi gioca a tennis, così come la Sardegna soffre di un certo isolamento. Ma esistono le potenzialità per superare tutto questo. È assurdo che la Sardegna non abbia da anni un giocatore di livello internazionale. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per lavorare nella stessa direzione».

