La lenta ripresa del turismo 

A marzo, mese della Sartiglia 2019, si sono avuti 10.070 arrivi per 17.675 presenze. A febbraio 2020, 8.540 arrivi e 14.760 presenze l’anno scorso con la Sartiglia ridotta ai minimi termini 5 mila arrivi e 9.500 presenze. «La Sartiglia può dare di più, bisogna però riempire tutta una settimana con altri eventi perché da sola non basta», ripete Pino Porcedda.

Il 2021 è andato bene ma non ha ripetuto i numeri del 2019. Sono mancati gli stranieri. Gli arrivi e le presenze (ovvero i giorni di effettiva permanenza nelle strutture ricettive della città e della provincia) si sono più che dimezzati l’anno scorso: meno 56 per cento; in termini assoluti gli arrivi dei turisti stranieri sono passati dai 110.763 del 2019 ai 56.802 del 2021; le presenze da 333.552 a 144.975. Nel 2019 i vacanzieri si fermavano mediamente per 3 giorni, l’anno scorso 2,6. Gli arrivi e le presenze degli italiani in calo contenuto, 3 per cento circa, non sono stati sufficienti a bilanciare la partita che nel 2021 rispetto al 2019 si chiude complessivamente con un calo negli arrivi del 23 per cento e del 26 nelle presenze. Agosto è stato il mese che ha tirato di più, seguito da luglio e settembre.

«I dati di questi primi sette mesi sono positivi. Le strutture ricettive della città e della provincia danno il quasi esaurito per luglio e agosto e presenze importanti anche a giugno e settembre», commenta Pino Porcedda, presidente di Federalberghi. «Abbiamo accelerato il passo, sarà una stagione senz’altra positiva con numeri importanti e in grado di avvicinarci al fatturato 2019, che fu da record, ma non so se basterà a recuperare quanto perso nel 2020».

Il turismo riprende a girare. Si tocca con mano andando per bar, ristoranti, alberghi, case vacanze, B&B e agriturismi dove le strisciate delle carte di credito riprendono a “suonare” dopo lo stop pandemico. Ancor più rispetto all’alzata dell’anno scorso che pur andando sul positivo non ha recuperato i dati del 2019 quando del Covid non si conosceva neppure l’esistenza.

Le statistiche

Da dove arrivano

I visitatori dell’Unione europea sono la stragrande maggioranza: 189.595 di cui 142.741 italiani, a seguire tedeschi e francesi; 8.356 sono europei extra Ue, l’80 per cento dalla Svizzera e dal Regno unito, 123 dalla Russia e 61 dall’Ucraina. Dai Paesi extra europei gli arrivi sono stati 1.892, in testa Stati uniti con 701 sbarchi, in coda la Corea del Sud con 3. Tra gli europei gli ungheresi hanno fatto registrare una permanenza media di 3,8 giorni, tra gli europei non Ue i turchi con 3,5 e tra gli extra europei i 7 indiani che hanno battuto tutti con un soggiorno di 6, 3 giorni. La maggioranza degli europei e degli extra europei ha preferito soggiornare negli alberghi, gli europei non Ue invece hanno optato per l’extra alberghiero,

