La lenta agonia della piccola pesca 

Leopardi lo ha inciso nella memoria collettiva: l’uomo non conta nulla di fronte alle forze della Natura. E neppure di fronte alle leggi del mercato, specie se il carburante schizza alle stelle. Il pieno alla motobarca costa il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno. Per uscire un giorno a pesca servono 50 euro, 20 in più dello scorso anno. Un maxi peschereccio arriva a spendere anche 2000 euro. E se poi alla fine i delfini distruggono le reti e mangiano il pescato, lavorare diventa una via crucis. Silverio Calise, 53 anni, pescatore di Arbatax con 35 anni di esperienza, è arrivato allo stremo e come lui tutta la categoria. «Bei tempi quando da bambino andavo a pesca con mio nonno, che si chiamava come me; era diventata la mia passione estiva. Da lui ho imparato tutto. A 16 anni avevo già il libretto di navigazione, a 18 anni mi sono imbarcato», racconta. Altri tempi.

Storia

La famiglia Calise ha origini ponzesi, nonno Silverio, noto a tutti come Cilormo, era arrivato ad Arbatax all’età di 14 anni con una barca a remi dotata di una vela e non è più andato via. Ora è cambiato tutto, i costi sono altissimi e ci sono troppi delfini. Che ci sono sempre stati ma non mangiavano il pescato e rovinavano le reti. Da circa dieci anni a questa parte la situazione è tragica, calare le reti è diventata un’operazione inutile per quasi tutto l’anno, la tregua arriva solo durante la settimana in cui i cetacei danno alla luce i loro piccoli. «Quando il tempo è bello usciamo tutti i giorni, da maggio a novembre partiamo alle 2 del mattino perché dobbiamo calare le reti, al sorgere del sole le tiriamo su. A vuoto, purtroppo. Andiamo a buttare l’ancora e spegniamo il motore per non farci sentire dai delfini, nel momento in cui l’accendiamo arrivano subito, sono lì ad aspettarci. Mangiano tutto e strappano le reti», spiega il pescatore. I delfini hanno il palato fine, scelgono i pesci migliori e che valgono di più, come le triglie e i calamari. Le reti nel giro di due o tre calate sono da buttare, a causa dei buchi, e ormai a realizzarle sono rimasti in pochissimi, gli ultimi pescatori non ne vogliono più sentir parlare.

Il futuro

«Da qualche anno vado a pesca con mio figlio Manuel, 23 anni. Anche lui è cresciuto al mio fianco e ha scelto questa strada, ma sono molto preoccupato», spiega. L’alternativa alle reti, da marzo a luglio, sono le nasse, usate per la pesca dei polpi. Per il momento i cetacei non sembrano interessati. A volte si torna a casa completamente a mani vuote, altre con soli venti euro di pescato. «Decidere di fare il pescatore oggi è come suicidarsi», ammette amaramente.