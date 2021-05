La legge sugli staff si ferma ancora 

Disegno di legge sugli staff di nuovo congelato per lasciare spazio all’ultimo provvedimento sui ristori. La discussione è ferma all’articolo 3 sui dipartimenti: manca solo l’esame di un emendamento canguro che permetterà di saltare oltre duecento proposte di modifica e passare al quarto degli undici articoli. Probabilmente non sarà l’ultimo stand by. L’opposizione e una parte della maggioranza già scalpitano per portare in Aula l’assestamento di bilancio annunciato subito dopo il via libera della finanziaria tecnica a febbraio.

La protesta

Di 107 si è comunque parlato, anche se fuori dal palazzo, dove i sindacati della funzione pubblica hanno organizzato un sit-in per chiederne il ritiro immediato. C’erano i rappresentanti di Fp Cgil, Sadirs e Uil Fpl. Secondo il segretario di Sadirs Gianni Deligia, «non si può pensare di utilizzare sei milioni del bilancio regionale per creare nuove strutture che, oltre a non aumentare l’efficienza dell’amministrazione regionale, rischiano al contrario di creare ulteriori complicazioni e passaggi burocratici». Non si può, a maggior ragione, se si pensa per esempio che «gli aiuti ai settori vitivinicolo, florovivaistico e orticolo per le micro, piccole e medie imprese per far fronte alle perdite subite a causa della pandemia ammontano a tre milioni di euro».

Meglio fondi per turn over

D’altra parte, ha aggiunto Giampaolo Spanu di Uil Fpl, «se si vuole aiutare l’amministrazione pubblica regionale, la priorità da seguire è quella del ripristino del turn over. Infatti, sei milioni di euro corrispondono ad almeno 130 assunzioni, viste le drammatiche carenze di organico: inutile creare posizioni di controllo quando manca chi deve effettivamente svolgere il proprio lavoro».

Oppure, sostengono le sigle, «quei soldi possono e devono essere spesi responsabilmente per dare ai tanti sardi che l’emergenza Covid ha messo in ginocchio, una possibilità in più di attraversare questo periodo con speranza: quelle somme devono essere impiegate per rimettere in sesto il sistema socio sanitario e consentirgli di erogare i servizi interrotti».

«Mancato dialogo»

Roberta Gessa, della Fp Cgil, ha confermato la richiesta di ritiro del provvedimento e ha segnalato che «è raro che proprio i dipendenti del comparto Regione dicano che non vi è alcuna necessità di una riforma, noi crediamo che al limite occorra organizzarsi, ma non costruendo ulteriori sovrastrutture che finirebbero per rendere ancora più lenta la macchina». Quindi: «Noi siamo sì per una riforma, ma passando per il contratto collettivo di lavoro, vero strumento in grado di valorizzare le funzioni dei lavoratori». E in ogni caso «dato che la 107 riguarda i lavoratori, sarebbe stato opportuno discutere la riorganizzazione della Regione anche con i sindacati confederali». ( ro. mu. )

