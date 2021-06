La legge di Djokovic 

Dall'inferno all'ennesima pagina di storia tennistica. Novak Djokovic risorge dopo i primi due set e rinvia l'appuntamento con il primo Slam per Stefanos Tsitsipas. A spuntarla dopo oltre quattro ore sotto il caldo sole di Parigi, è ancora il numero 1 al mondo: per la seconda volta nel torneo (dopo Musetti), Djokovic recupera due set e si impone per 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4. È il 19° Slam in bacheca, a -1 da Roger Federer e da quel Rafa Nadal detronizzato in semifinale, ma soprattutto Nole è il primo giocatore nell'Era Open a vincere per almeno due volte tutti e quattro i Major: ci erano riusciti solo Laver ed Emerson.

Djokovic, avvio sgonfio

E dire che sembrava in discesa il pomeriggio di Tsitsipas, con un Nole apparentemente stremato dopo il primo set. Una frazione intensa, durata 68 minuti e che mette alle corde Djokovic, già reduce dall'impresa in 4 ore e 22 minuti contro Nadal in semifinale. Eppure, il numero 1 al mondo sembrava poter spostare l'ago della bilancia dalla sua parte: dopo un set point cancellato sul 5-4 e con il successivo break nell'undicesimo game, e ancora con un set point a favore nel tie-break dopo essere riemerso dal 5-2. Tsitsipas non ci sta e chiude sull'8-6. Djokovic sembra in riserva, subisce il contraccolpo psicologico e lascia scappare l'avversario in avvio di secondo set. Il greco ringrazia e continua a premere sull'acceleratore mentre Nole, in debito d'ossigeno, cerca di accorciare gli scambi con smorzate e discese a rete, senza successo: 6-2.

Grande recupero

La svolta arriva nel quarto game del terzo set: il greco manca tre chance per il 2-2, annulla quattro palle break ma capitola alla quinta. E Djokovic vola via, con quell'aura di imbattibilità che appartiene ai grandi campioni: 6-3 e adesso è Tsitsipas il pugile suonato, tanto da richiedere l'intervento del fisioterapista per un dolore alla schiena .Nole azzanna la preda issandosi in un amen sul 4-0 e prolungando la sfida al quinto. Strappo decisivo sull'1-1, Stefanos resta a galla nei propri turni e va ai vantaggi nel turno di servizio dell'avversario sul 5-4, ma la mano di Djokovic non trema: seconda tacca verso il sogno del Grande Slam. «Spero almeno di ottenere la metà dei tuoi titoli», l'ammissione di superiorità altrui di Tsitsipas con Djokovic, raggiante come se fosse al primo Major: «Penso agli ultimi due match contro giocatori fantastici, non è stato facile fisicamente e mentalmente, ma ho avuto grande fiducia nelle mie capacità». Chapeau.

