La Lazio ora stringe i tempi per Sarri 

La Lazio stringe su Maurizio Sarri, considerato dalla dirigenza biancoceleste la prima scelta per il dopo-Inzaghi. Dopo l'incontro fiume di giovedì terminato a tarda notte a Formello, ieri l'agente dell'allenatore toscano, Fali Ramadani, ha incontrato il presidente Claudio Lotito nel suo quartier generale di Villa San Sebastiano, nel cuore di Roma. Al centro delle trattative tra le due parti, la questione tecnica relativa alla rosa e al mercato che chiede l'ex bianconero e soprattutto la questione economica dello stipendio. La trattativa prosegue a oltranza, sia Sarri che la Lazio sì sono concessi tempo fino a domani per capire se ci sono i margini per arrivare a un accordo che tutta la piazza biancoceleste attende con trepidazione. Le alternative a Sarri al momento sono l'ex laziale Liverani e alcuni tecnici stranieri, tra cui Sergio Conceicao, André Villas-Boas e Vitor Pereira.

Oggetto dei desideri

Il Milan sul gioiellino del Sassuolo e della Nazionale Giacomo Raspadori. Al momento si tratta solo di un’idea, diventata più forte dopo che Giroud ha rinnovato con il Chelsea. Un Europeo da protagonista potrebbe accrescere quella che è la valutazione del cartellino. Il Sassuolo lo sa bene e per questo motivo non vuole aprire nessuna trattativa a stretto giro di posta. L’idea sarebbe quella di tenerlo almeno per un’altra stagione ma le tentazioni sono sempre dietro l’angolo. Non solo il Milan. L'Inter, per esempio, sembra la candidata più seria. Specialmente in caso di addio per Lautaro Martinez.

La Samp su Dionisi

La Sampdoria avrebbe trovato l'intesa con il tecnico che ha firmato la promozione dell'Empoli in A, Dionisi. Sarebbe lui il prescelto per sostituire Ranieri sulla panchina doriana: si parla di un ingaggio triennale sulla base di 600 mila euro a stagione. Ma sull'operazione pesa il fatto che l'allenatore è legato ancora da un anno di contratto alla società del presidente Corsi. Il club toscano, infatti, non vuole lasciarlo andare via, vuole un milione di euro come indennizzo mentre il presidente Ferrero sarebbe pronto a dare all'Empoli il cartellino di qualche giocatore per “liberare” l'allenatore. Si parla soprattutto di Depaoli che è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Benevento.

