La laurea parla al femminile 

Sono trascorsi sessant’anni dal corso televisivo di alfabetizzazione per adulti del maestro Alberto Manzi “Non è mai troppo tardi”, eppure in città c’è ancora un numero anche se modesto di residenti (e certamente molto avanti in età) che non sa né leggere e né scrivere. L’Istat nell’ultimo “Censimento permanente della popolazione in Sardegna” dice esattamente quanti sono: 109, 36 uomini e 73 donne. Ben più alto, e preoccupante, il numero degli oristanesi che sanno leggere e scrivere ma che non hanno conseguito mai nessun titolo di studio, neppure la quinta elementare: 948 e anche in questo caso sono le donne in netta maggioranza, 590 contro i 358 uomini a conferma, probabilmente, di una condizione datata nel tempo che vedeva la scuola riservata ai maschi.

L’analisi

L’Istat va avanti nell’analisi scolastica comune per comune. Su Oristano indica in 3.913 le persone che hanno concluso gli studi con la licenza elementare, più donne (2.175) che uomini (1.738). Hanno chiuso con la licenza media 8.883 persone, superano i 10 mila gli studenti che hanno concluso le scuole secondarie di secondo grado con netta maggioranza al femminile: 5.354 studentesse contro 4.652 colleghi. Infine sono 1.214 i residenti in possesso dell’istruzione universitaria di I livello (anche qui le donne sono in maggioranza, 707 contro 507) e 4.022 di secondo livello (1640 uomini e 2.382 donne). Del dottorato in ricerca e alta formazione possono con orgoglio fregiarsi in 115 di cui 63 maschi e 52 femmine. Scavando ancora più a fondo l’Istat fornisce il grado di istruzione dei 968 stranieri residenti in città: 89 non hanno alcun titolo di studio e altri 89 la licenza elementare; 307 il diploma di scuola media e 330 di istruzione di secondo livello.

I corsi

Al Cpia 4 Oristano (Centro provinciale istruzione per adulti) oltre mille persone (30 per cento stranieri) frequentano i corsi di alfabetizzazione, apprendimento della lingua italiana e non solo. La dirigente Carmensita Feltrin illustra i numeri dell’attività: «È una scuola aperta alle persone, italiane e straniere, dai 16 anni in su quindi senza limiti di età che frequentano non solo per apprendere o perfezionare la lingua italiana ma anche per socializzare – spiega – Tra gli stranieri abbiamo persone in possesso di diversi titoli di studio, qualcuno anche con due lauree. Tra gli stranieri la maggioranza è femminile, soprattutto romene, russe, ucraine».