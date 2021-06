La Juventus piomba di nuovo su Depay 

L'Europeo è da sempre una vetrina internazionale per calciatori che vogliono cambiare club, riscattarsi o cercare di attirare l'attenzione. Mai come nell'edizione che prenderà il via oggi allo Stadio Olimpico, il mercato entrerà prepotentemente nei raduni delle Nazionali partecipanti. Basti pensare a Foden o Kane in Inghilterra, a Giroud e Mbappe in Francia o anche solamente all'Italia con Donnarumma, Florenzi, Emerson Palmeri, Belotti, Locatelli e Insigne. Tutti calciatori al centro di vari rumors e in cerca di una nuova avventura. Diesse, osservatori e talent scout, però, guarderanno anche ai costi e a profili di maggior prospettiva che Euro 2020 presenterà.

L’intrigo

È il caso di Depay dell'Olanda che ora si è trasformato in un vero e proprio giallo di mercato. L'attaccante che si sta per svincolare dal Lione, sembrava a un passo dal Barcellona. Poi il clamoroso dietrofront visto il ritorno di fiamma della Juventus quando il centravanti sembrava aver già accettato il triennale blaugra na a 8 milioni a stagione più bonus. I bianconeri mettono sul piatto una cifra di poco inferiore, ma spalmata su quattro anni e le prossime ore saranno decisive. A farla da padrone poi è sempre l'Olanda con il Psg che ha ufficializzato l'acquisto a parametro zero di Georginio Wijnaldum dal Liverpool e a proposito di calciatori svincolati c'è Calhanoglu che con la Turchia affronterà l'Italia e ora non più intenzionato ad accettare la proposta del Qatar. L'Europeo può attirare l'interesse di altri club, ma in caso contrario potrebbe anche trattare il rinnovo con i rossoneri che per sostituirlo hanno pensato a Vlasic, ventitreenne del CSKA Mosca che vale già 30 milioni e si contenderà un posto da titolare nella Croazia con Rebic. All'Europeo saranno tanti anche gli attaccanti sotto la lente d'ingrandimento. Vedi Isak, talento svedese della Real Sociedad che con i suoi 17 gol in stagione è stato preso in considerazione per un eventuale dopo Belotti al Torino o nell'Arsenal (più probabile comunque il club inglese vista la richiesta di 40 milioni). I veri pezzi da novanta, però, arrivano in mezzo al campo. Bellingham e Tielemans sono le due stelle. Il primo viene valutato dal Dortmund 50 milioni, cifra che ha spaventato il Chelsea, per il centrocampista belga invece il Leicester non riesce a sbrogliare la situazione legata al rinnovo e il Barcellona ha già provato a bussare alla porta delle Foxes. Infine c'è Soucek, ceco, del West Ham e con un valore di 40 milioni. Molti lo hanno definito il nuovo Fellaini e quest'anno in Premier League non ha saltato nemmeno un minuto. I suoi 26 anni impongono il salto di qualità.

Zona Caicedo

Tornando agli affari di casa nostra c'è invece Tare che studia già i colpi per la Lazio di Sarri. Nel progetto non dovrebbe rientrare Caicedo. Per 5 milioni può diventare un giocatore dell'Inter e riabbracciare Inzaghi.

8

I milioni

a stagione più bonus proposti a Depay dal Barcellona. La Juventus offre poco di meno, ma spalmato

in quattro

anni