La Juve non molla la presa 

SASSUOLO 1

JUVENTUS 3

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli 6; Toljan 5,5 (10' st Chiriches 6), Marlon 4,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5,5 (32' st Rogerio SV); Obiang 6 (10' st Maxime Lopez 5,5), Locatelli 6; Berardi 4,5, Traorè 5,5 (10' st Defrel 5,5), Boga 6 (32' st Djuricic SV); Raspadori 6,5. In panchina Pegolo, Ayhan, Muldur, Peluso, Bourabia, Haraslin, Caputo. Allenatore De Zerbi 5,5.

Juventus (4-4-2) : Buffon 7,5; Danilo 6, De Ligt 6, Bonucci 5,5, Alex Sandro 6,5; Chiesa 6 (35' st Cuadrado SV), Arthur 5,5 (16' st Bentancur 6), Rabiot 7, Kulusevski 6; Dybala 6,5 (35' st McKennie SV), Ronaldo 6,5. In panchina Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Correia, Ramsey, Bernardeschi, Morata. Allenatore Pirlo 6.

Arbitro : Giacomelli di Trieste 6,5.

Reti : 28' pt Rabiot, 45' pt Ronaldo, 14' st Raspadori, 21' st Dybala.

Reggio Emilia. Nel momento più difficile la Juventus si aggrappa ai suoi totem e vince in casa del Sassuolo. Nell'1-3 del Mapei Stadium ad aprire le marcature è una prodezza di Rabiot, ma sono Buffon con un rigore parato a Berardi (il più anziano portiere a riuscirci in A), Cristiano Ronaldo, con un gol dei suoi, e Dybala a prendere per mano i bianconeri e a tenere in corsa la squadra di Pirlo per una qualificazione alla prossima Champions League che resta tuttavia complicata, in virtù delle contemporanee vittorie di Milan e Atalanta. Bello ma ininfluente per i padroni di casa il gol di Raspadori, quarto nelle ultime quattro. Nel primo quarto d'ora di gioco i neroverdi fanno male più volte a una Juve disattenta e sfilacciata, così su un pallone perso dalla difesa bianconera, un intervento sconsiderato di Bonucci su Raspadori porta al calcio di rigore per gli emiliani. Dal dischetto però Berardi si fa ipnotizzare da Buffon che, in una delle ultimissime apparizioni con questa maglia, prova a lasciare il segno. Alla prima vera occasione al 28' passano i ragazzi di Pirlo con la gran botta rasoterra a incrociare di Rabiot che vale lo 0-1. Il match si infiamma e le squadre si allungano, ne approfitta Cristiano Ronaldo che poco prima dell'intervallo ubriaca Marlon, converge verso il centro e firma l'importantissimo raddoppio, che e' anche il gol numero 100 con la maglia della Juve. Nella ripresa forcing della squadra emiliana e intorno all'ora di gioco Raspadori accorcia le distanze. A spegnere le ambizioni dei neroverdi ci pensa Paulo Dybala, che viene servito in profondità e supera Consigli in uscita con un delizioso pallonetto. Rete dell'1-3 e anche per l'argentino si tratta del numero 100 con la Vecchia Signora. C’è spazio anche un palo con CR7.

