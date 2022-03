La guerra irrompe negli ovili: stop ai mangimi 

È lì, in quella zona industriale di pastifici e mangimifici d’eccellenza, che una delle più antiche generazioni di produttori di alimenti zootecnici in Italia decide di produrre mangimi per sfamare le greggi e le mandrie dell’Isola. Dalla riva zootecnica del Porto di Oristano, per la prima volta nella storia, parte, alla volta di migliaia di aziende agropastorali della Sardegna, un messaggio tanto esplicito quanto agghiacciante: «Comunicazione interruzione fornitura materie prime». Quindici righe, saluti compresi, che scaraventano la guerra negli ovili dell’Isola. I toni sono cordiali, ma il contenuto ghiaccia le vene delle campagne e dei pascoli della Sardegna: «Gentili clienti, con la presente vi comunichiamo che, a causa della situazione emergenziale a livello mondiale dovuta alla crisi militare in Ucraina, nelle prossime settimane non saremo in grado di fornirvi orzo, cerealtrix fioc, mix granturco-orzo macinato, e cerealtrix farina».

Il messaggio irrompe nella terra di Sardegna, che fu “granaio di Roma”, quando ancora non è scoccato il decimo giorno di guerra. Mai, nelle pianure del Campidano, dell’Anglona o della Nurra, nei fertili pascoli della Trexenta o delle alture della Barbagia, avrebbero pensato di sentire così vicini gli attacchi aerei o le incursioni di missili in terra d’Ucraina. Eppure quei cingolati che non arano, ma seminano morte ovunque, in un colpo solo stanno radendo al suolo il granaio d’Europa e l’agricoltura e la pastorizia dell’Isola dei Nuraghi. Quando la mail batte il primo colpo è un siluro a lunga gittata. La comunicazione non è cifrata. Esplicita come in tempo di guerra, appunto. Il titolo del messaggio è stampato a caratteri cubitali. Il mittente è il numero uno del commercio dei cereali nel Mediterraneo. Azienda di Cesena, ma che nel 1976 sbarca nel Golfo di Tharros, nella terra di Eleonora D’Arborea, da sempre considerato il porto agroalimentare dell’Isola.

Gentili clienti, stop

Senza una fine

Non c’è una scadenza, l’emergenza è legata alla guerra: «Appena la situazione riguardante l’approvvigionamento delle materie prime lo permetterà saremo lieti di poter fornire nuovamente tutti i prodotti in listino». Una data? Non è dato sapersi, la guerra, secondo gli analisti, non è nemmeno iniziata, figuriamoci prevederne la fine. Dalle rive del Porto di Oristano, crocevia del granaio in guerra verso il Mediterraneo, alle sponde del lago Omodeo il discorso non cambia. A due passi dal Santuario di Sant’Antine, l’Ardia deve ritrarsi per far spazio al razionamento dei mangimi. Un altro dei produttori più importanti dell’Isola, questa volta sardo a tutti gli effetti, usa whatsapp per diramare il messaggio di guerra: «Si comunica a tutti i clienti: visto lo scarso approvvigionamento di materie prime, dovuto alla crisi causata dal conflitto Russa-Ucraina, ci vediamo costretti a “razionare la vendita dei mangimi miscelati a seconda dei quantitativi a nostra disposizione».

Vendite sospese

Ma non è finito il capoverso successivo è circoscritto in due righe, tanto forti quanto inaudite agli albori del terzo millennio: «La vendita di materie prime non miscelate è sospesa fino a nuove comunicazioni». Messaggi senza ritorno. Nelle campagne sarde, stremate da una siccità che non ha alimentato nemmeno il minimo indispensabile la crescita di foraggere e cerealicole, è la mazzata che non si aspettavano. La guerra è in casa, la speculazione pure. Se non vuoi far morire di fame il patrimonio ovino della Sardegna devi confidare nella speculazione, quella che ti mette il cappio al collo con prezzi che nemmeno una guerra sotto casa può giustificare.

Sardegna paga doppio

L’Isola paga come non altri il peso di una guerra tanto pianificata quanto inimmaginabile. L’ultimo report, quello di ieri, della Borsa mondiale delle materie prime agricole, è per l’Europa e il bacino Sardo-Mediterraneo il preannuncio di un’ecatombe. La Sardegna, infatti, paga doppiamente la sua insularità sia in termini di trasporto, ulteriormente maggiorato, che di scelte dissennate in campo agricolo che hanno impedito qualsivoglia indipendenza sul piano delle autonome produzioni “in casa” di materie prime. Da “granaio di Roma” trasformata nell’ultima succursale dell’impero.

Energia più 450%

I dati non lasciano scampo. Ne citiamo solo tre, i più emblematici della bilancia produttiva agricola: il granoturco ad uso zootecnico passa da 230 euro a tonnellata del marzo 2021 ai 329 euro di ieri, con un più 43%, l’energia elettrica aveva segnato a marzo del 2021 una quotazione da 43,42 euro a megawatt/ora per raggiungere i 324 euro di ieri con un incremento senza precedenti del 450,5%, cifre esorbitanti anche per il trasporto via mare, si passa da un costo a container di 4.449 euro a 9.719, ovvero il 122% in più. Cifre in grado di far capitolare le economie più floride, figuriamoci quelle segnate da un peso insostenibile ancor più legato a trasporti proporzionalmente molto più costosi degli stessi aumenti di questi giorni, non foss’altro che la Sardegna si deve sobbarcare anche l’assenza totale di una connessione via container.

Benvenuti alla fine

La voce dei pastori sardi è stremata. Gianuario Falchi uno dei leader della protesta passata alla storia come la rivolta del latte ha finito anche le parole e chiosa le comunicazioni dei mangimifici: «Benvenuti alla fine». Il suo sguardo è rivolto ai campi arsi da una stagione con acqua solo alluvionale, incapace di far crescere pascoli e mangimi. «In un’annata come questa – racconta - dove l’alternativa per le nostre pecore è mangiare polvere, quando mancherà anche il mangime (a prezzi assurdi) il bestiame morirà di fame. Ormai, siamo molto vicini alla fine». Le comunicazioni di queste ore sono campane drammatiche negli ovili dell’Isola. Le scorte finiranno in poco tempo e l’orizzonte non lascia intravvedere nemmeno un filo di speranza.

La corsa alla speculazione

La corsa agli approvvigionamenti scatena i mercati, la domanda cresce e l’offerta diminuisce. E’ l’anticamera del default. Il fallimento di un sistema che non ha alcun paracadute immediato. Le semine, dall’erba medica alle granaglie, non lasciano ben sperare e la dipendenza strutturale del sistema agropastorale dell’Isola dalle importazioni di mangimi potrebbe segnare un colpo fatale per l’intero comparto produttivo. Il peso delle produzioni agricole dell’Ucraina e della stessa Russia, da sempre ritenute granai per l’Occidente, rischiano di ripercuotersi in maniera letale sull’Isola, doppiamente isolata dalle speculazioni e dai costi dei trasporti. Porre rimedio non è partita semplice. Il tempo è un vicolo stretto, dove per passare non si può perdere nemmeno più un attimo. Se si riuscisse, facendo salti mortali, persino carpiati, a superare questa fase emergenziale di vera guerra, la lezione non avrebbe tempo per essere spiegata due volte. Diversificare le produzioni significa rendersi autonomi, non più ciecamente dipendenti dall’uno o dall’altro, da un Paese piuttosto che da una multinazionale. La lezione è talmente severa che non ammette il ripasso: produrre in proprio i quantitativi di sementi e mangimi, fattori fondamentali di un sistema economico come quello agropastorale, diventa un dogma da professare come un mantra. In un’Isola, come quella dei Nuraghi, è indispensabile che le filiere produttive principali non dipendano né da Mosca né da Kiev, tantomeno da famelici speculatori d’oltre Tirreno e magari da qualche profittatore di casa. Ora, anche se in ritardo, per il comparto agropastorale dell’Isola serve un piano immediato e urgente di filiera pianificato e coordinato ad horas per mettere al riparo l’economia dell’ RIPRODUZIONE RISERVATAoro bianco dei pascoli sardi. Il disastro economico, però, riguarda anche un altro comparto delicatissimo nel bilancio agroalimentare della Sardegna.

Comunicazioni di guerra

Anche in questo caso le comunicazioni sono di guerra. A dettare la mail è una delle più importanti aziende del settore dei grani e delle farine dislocate nel porto di Oristano: «Buon giorno a tutti, considerata la terribile situazione in Ucraina, entro la settimana potremmo essere costretti ad aumentare in maniera importante i prezzi delle farine. Vi chiediamo quindi di iniziare a mettere in allerta i clienti». L’ultima postilla della comunicazione non è un’esortazione alla speranza:«Preghiamo tutti». Il passaparola degli aumenti scorre con la velocità dei missili, a volte senza un perché. È la regola del mercato, “poco prodotto - costo elevato”, ma anche della speculazione, di chi in nome della guerra si candida a fare soldi a palate, giocando su magazzini pieni e prezzi alle stelle.

Grano, farina & pane

Farina e grano oggi vogliono dire pane, ovvero l’anello principale di una catena alimentare che non può dipendere né da un solo Stato tantomeno da speculazioni di bassa lega gestite in nome e per conto di una guerra fratricida lontana 2.700 chilometri dall’Isola di Sardegna. Del resto non è un caso che questa terra, nel bel mezzo del Mediterraneo, avesse da sempre ispirato le più imponenti ricerche genetiche sulla granicoltura, unico e concreto orizzonte nel granaio dei Nuraghi.

