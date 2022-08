La guerra della famiglia Capra 

Nell’esposto si ricostruisce la vita societaria e si spiega che nel 2000 si era deciso di liquidare le aziende del gruppo (Vinalcool, Planemesu azienda agricola e Proinsa, tutte amministrate da Amsicora Capra), estinguere i debiti e distribuire i ricavi lasciando operativa solo la Paa (controllata al 90 per cento dalla Vinalcool e al 10 da Francesca Capra) perché vendesse i terreni di Uta. Poi si elencano le azioni ritenute sospette: i prelevamenti di denaro «senza giustificazione e a beneficio» di padre e figlia; il debito con l’Erario arrivato a 869mila euro nel 2017 e coperto con 365.276 euro grazie alla definizione agevolata; le caparre versate dal padre alla figlia nel 2010 quale promessa di acquisto di un fabbricato all’insaputa dei parenti; la recente scoperta che, nel 2003, la Paa con l’amministratore Amsicora Capra aveva ceduto per 800mila euro alla “Fca srl” della figlia il diritto di superficie su 99 ettari di terreni a Uta per installare pale eoliche e che lo stesso giorno, davanti allo stesso notaio, la Fca e la Paa aveva passato quel diritto alla Energia rinnovabile srl (oggi Energia alternativa) per 3 milioni («un grave pregiudizio per Paa e Vinalcool»); gli 1,5 milioni offerti da Francesca Capra ai soci per acquistare il loro 44,10 per cento di partecipazione alla Vinalcool così da detenere tutto il capitale dell’azienda e anche della controllata Paa, che però aveva già incassato 4,15 milioni vendendo 57 ettari di terreni.

Al centro di quella che nella denuncia è definita una «gestione opaca degli affari» utile «solo all’arricchimento» di alcuni amministratori a discapito di altri, ci sono la società Vinalcool e la famiglia che le aveva dato vita, i Capra. Due i fronti contrapposti: da una parte Giuseppe Amsicora, 78 anni, omonimo del patriarca che nel 1911 diede vita all’azienda (e l’anno dopo acquistò l’Ichnusa), e la figlia Francesca, 46; dall’altra Paolo (85), Enrico (82), Giorgio e Cecilia (80), Nicola (48) ed Enrico (44), i quali tramite gli avvocati Guido Manca Bitti e Alessandro Diddi hanno innescato un procedimento penale istruito a Roma e ora passato al pm cagliaritano Daniele Caria, che ha aperto un’inchiesta per infedeltà patrimoniale ipotizzando (tesi da dimostrare) che padre e figlia abbiano dato vita a un imponente giro di denaro, terreni e quote societarie utile per loro e dannoso per i soci-parenti.

Trasferimenti di immobili da un’azienda all’altra, la presunta sopravvalutazione di terreni, l’indicazione di debiti più elevati (forse) per costringere i parenti a versare somme maggiori, prelevamenti di denaro ritenuti ingiustificati, la particolare concessione di una vasta area del Cagliaritano. Tutto, in teoria, all’insaputa dei soci di minoranza.

Le azioni

Nell’esposto si ricostruisce la vita societaria e si spiega che nel 2000 si era deciso di liquidare le aziende del gruppo (Vinalcool, Planemesu azienda agricola e Proinsa, tutte amministrate da Amsicora Capra), estinguere i debiti e distribuire i ricavi lasciando operativa solo la Paa (controllata al 90 per cento dalla Vinalcool e al 10 da Francesca Capra) perché vendesse i terreni di Uta. Poi si elencano le azioni ritenute sospette: i prelevamenti di denaro «senza giustificazione e a beneficio» di padre e figlia; il debito con l’Erario arrivato a 869mila euro nel 2017 e coperto con 365.276 euro grazie alla definizione agevolata; le caparre versate dal padre alla figlia nel 2010 quale promessa di acquisto di un fabbricato all’insaputa dei parenti; la recente scoperta che, nel 2003, la Paa con l’amministratore Amsicora Capra aveva ceduto per 800mila euro alla “Fca srl” della figlia il diritto di superficie su 99 ettari di terreni a Uta per installare pale eoliche e che lo stesso giorno, davanti allo stesso notaio, la Fca e la Paa aveva passato quel diritto alla Energia rinnovabile srl (oggi Energia alternativa) per 3 milioni («un grave pregiudizio per Paa e Vinalcool»); gli 1,5 milioni offerti da Francesca Capra ai soci per acquistare il loro 44,10 per cento di partecipazione alla Vinalcool così da detenere tutto il capitale dell’azienda e anche della controllata Paa, che però aveva già incassato 4,15 milioni vendendo 57 ettari di terreni.

La sede sociale

Poi ci sono la convocazione di un’assemblea straordinaria della Vinalcool a Roma da parte di padre e figlia nel 2018 per trasferire lì la sede sociale e (secondo i legali) revocare lo stato di liquidazione, ricapitalizzare, coprire le perdite e minimizzare le partecipazioni dei parenti (ignari dell’iniziativa); il tentativo di estromettere l’ultimo socio rimasto (Nicola) attestando nel 2019 una perdita di 735.856,77 euro coperta con l’immissione di 701.022,77 euro (per rendere maggiore l’apporto del socio) senza contabilizzare i 503mila euro di tasse risparmiati due anni prima; la promessa di acquisto nel 2019 da parte della Paa alla Vinalcool di terreni da pascolo a Villasimius per 1,45 milioni a condizione di ottenere i permessi edilizi entro metà 2021 a fronte di un valore delle aree, vincolate, che oscillava (per i soci) tra 64mila e 78mila euro; la pretesa di Amsicora Capra di vedersi pagare dalla Vinalcool un ingente credito (ma per i soci era lui in debito di 388mila euro), richiesta non contrastata in Tribunale dalla figlia neo amministratrice. Tutte azioni utili, per l’altro ramo familiare, «solo a garantire benefici economici» a padre e figlia e creare «danni rilevantissimi alla società» e a loro stessi.

