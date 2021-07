La guerra dei terreni contesi 

I giudici della Cassazione hanno posto la parola fine sul contenzioso giudiziario per i confini di alcune proprietà lungo la ex Carlo Felice, che andava avanti da oltre un ventennio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da Antonio e Raffaele Ammirati, Gianfranca Fanni, eredi di Agostino Ammirati (uno dei nomi più conosciuti in Sardegna nel commercio di tessuti), nei confronti della società petrolifera Atzeni Maria Teresa srl.

Gli spazi

La battaglia giudiziaria era iniziata in Tribunale e puntava a ottenere l'esatta individuazione del confine delle due proprietà alle porte di Sestu e, di conseguenza, il rilascio delle aree che che il gruppo Ammirati riteneva occupate illegittimamente dal vicino, nonché la demolizione di quanto edificato e il risarcimento dei danni subiti, quantificato in svariate decine di migliaia di euro. Già i giudici di primo grado avevano ritenuto che i ricorrenti non avessero però dimostrato in alcun modo di essere proprietari di quei tasselli su cui, tra l’altro, sorge da anni la rampa d’ingresso dell’impianto petrolifero fondato dall'imprenditore sestese Alberto Soro e da sua moglie, Maria Teresa Atzeni.

La sentenza

Nel 2015 si era pronunciata anche la Corte d'Appello di Cagliari che aveva ritenuto di confermare la decisione di primo grado. Il gruppo tessile contestava il possesso dell'area al vicino che l'aveva usucapita, ma i giudici hanno sancito che doveva essere la famiglia Ammirati a dimostrare il proprio diritto di proprietà. Nelle scorse settimane è stata depositata anche la sentenza della Seconda sezione civile della Cassazione, presieduta dal giudice Sergio Gorjan, che ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi Ammirati con gli avvocati Adriano Aureli e Franco Tului, mentre ad assistere il gruppo A tzeni Maria Teresa c'erano i legali Antonio Giuffrida e Ignazia Licheri.

Le usucapioni

Nonostante la sentenza riguardi un'area di per sé non estesa, gli interessi in gioco erano elevati, vista la posizione e le richieste di risarcimento. Oltretutto è la prima decisione definitiva su un gruppo di contenziosi legati alle usucapioni registrate nell’immensa zona commerciale di Sestu: mille ettari, molti dei quali sino a vent’anni fa adibiti a pascolo, diventati poi edificabili che hanno fatto proliferare cause e processi tra decine di proprietari diversi.

