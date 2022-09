La Guardia medica può riaprire 

Fine dell’incubo. Risorge dalle ceneri l’ambulatorio della guardia medica di Bari Sardo. Fatta eccezione per qualche rara presenza lo scorso autunno, la sede riapre dopo due anni di inattività. Il primo turno scatterà alle 10 del primo ottobre e, al momento, il calendario del mese è coperto al 90 per cento. Soltanto tre le notti orfane di assistenza, ma nei prossimi giorni il distretto sanitario di Tortolì confida di riuscire a intercettare qualche professionista per avere un servizio capillare senza alcun buco. L’Asl Ogliastra ha trovato un accordo trimestrale con Sofia Fois, giovane dottoressa del posto che ha dato disponibilità per la sede che negli ultimi 720 giorni è stata snobbata da tutti. La professionista farà da traino anche per incentivare altri colleghi a indicare come sede di lavoro Bari Sardo che abbraccia anche Cardedu e Loceri per un totale di oltre 7.000 residenti.

Fuori dal tunnel

L’ipotesi di riaprire la sede della guardia medica di Bari Sardo covava da qualche settimana. Ieri l’annuncio ufficiale. «Dopo tanti sforzi e tentativi - ha detto Sandro Rubiu, 65 anni, direttore del distretto sanitario di Tortolì - siamo contenti di poter riaprire l’ambulatorio. I turni saranno coperti dalla dottoressa Sofia Fois, con la quale l’Azienda ha siglato una convenzione trimestrale, e da altri medici individuati dal personale degli uffici». Nei giorni scorsi la sede di via Deledda è stata rifornita di tutte le attrezzature necessarie alle attività assistenziali.

Il sindaco

La riconquista del servizio è stata salutata con soddisfazione dal sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli (37), che ha più volte denunciato i disagi, scrivendo anche al presidente della Repubblica. «Accogliamo con piacere la notizia. Speriamo sia l’inizio di un ritorno alla normalità. Doveroso il ringraziamento a Sandro Rubiu per il costante impegno nella ricerca del personale sanitario necessario a riavviare il servizio di guardia medica che per molto tempo è rimasto sguarnito. Congratulazioni anche alla dottoressa Fois e a tutto il personale che ha scelto di lavorare nel nostro territorio. È sintomo di attenzione verso la comunità». In Ogliastra l’emergenza guardie mediche sembra rientrata, benché non tutte le 11 sedi abbiano turni mensili.