La “guardia medica”? È privata  

La guardia medica nei più blasonati borghi delle vacanze c’è, ma è privata. E nell’estate della totale assenza di copertura sanitaria per le centinaia di migliaia di turisti che affollano le coste galluresi (a meno che non si vogliano affrontare una decina d’ore di coda al Pronto soccorso per una febbre o un taglio), sono diventate l’unica scelta per chi può ricorrere a un servizio a pagamento e non ha necessità di ricovero. Non è un caso che il più antico di questi servizi, quello della Costa Smeralda, esista da oltre quarant’anni e sia stato voluto da Karim Aga Khan nel suo modello di turismo a tutto tondo.

I consorzi

I due centri medici di Porto Cervo e Porto Rotondo (nato lo scorso anno) sono servizi studiati dai due Consorzi in primo luogo per la tranquillità dei propri consorziati ma accessibili – a pagamento – a tutti. «Il servizio medico della Costa Smeralda esiste da molti anni è stato voluto dal principe, ha un direttore sanitario, uno staff di sei medici ed è dotato di una radiografo e un ecografo che consentono una valutazione completa del paziente», spiega il direttore del Consorzio Massimo Marcialis: «L’assistenza è garantita da giugno, a luglio e agosto in presenza 24 ore su 24 con due medici durante il giorno e uno la notte». In ambulatorio si possono fare suture e prelievi, insomma tutto ciò che serve per evitare la corsa al Pronto soccorso: nel caso c’è l’ambulanza medicalizzata a disposizione.

Più giovane, e più piccolo, il centro medico del Consorzio Porto Rotondo che è frequentato da molti turisti della zona. «La guardia medica turistica qua non viene attivata da alcuni anni e ora non c’è più nemmeno a Golfo Aranci, quindi molte persone vengono da noi», racconta il direttore del Consorzio portorotondino Paolo Manca: «Il centro è aperto mattina e sera con reperibilità anche fuori orario e così si riesce ad evitare di andare al Pronto soccorso anche per le cose più banali. Dopo una fase di start up lo scorso anno, quest’estate – vista la necessità – abbiamo un servizio più strutturato e contiamo di concludere anche una convenzione con il Mater Olbia».

I privati