La grinta del 93enne, l’impegno del 18enne  

Non è mai troppo tardi. E la prima volta nella mischia elettorale può arrivare anche a 93 anni. «Li compio il 12 ottobre, il giorno della scoperta dell’America». Sorride, Costanzo Contini: è il più anziano dei candidati consiglieri comunali, con entusiasmo e una carica da far invidia a un ventenne. «Mi sono proposto io, ho visto il nostro “sindaco” Efisio Sanna e gli ho detto che mi sarei candidato al suo fianco».

Il personaggio

Originario di Macomer, 8 anni trascorsi a Cagliari durante la Seconda Guerra mondiale («ricordo le bombe, l’allarme e la corsa al rifugio»), nel 1943 l’arrivo a Oristano, in una città che quasi non c’è più (il Sotico di piazza Roma ancora non esisteva), il matrimonio con Ines Cannas e i 7 figli. Prima l’impiego all’azienda Bianchi poi 32 anni al Consorzio di Bonifica. «Tanto lavoro ma mi sono sempre dedicato anche ad altro – dice orgoglioso – sono stato per 14 anni presidente della Mutuo soccorso e l’ho trasformata. E ancora all’Aeroclub di Fenosu, al circolo bocciofilo e alla Pro Loco». Sempre attivo, un vulcano di energie. «Dopo il lavoro andavo sempre alla Mutuo, a volte facevo tardi e la mia povera Ines mi rimproverava. Ma il segreto è proprio darsi da fare, lo sto ripetendo anche ai ragazzini candidati».

La sfida

Ed eccolo, in campo accanto a volti noti e a tanti giovani, per nulla intimorito dall’esordio in politica. «In realtà io sono sempre stato vicino al Partito socialdemocratico – racconta – frequentavo la sede, erano gli anni di Ghinami, Onnis e mi sono sempre impegnato per cercare voti per i miei compagni di partito». Adesso i voti li cerca per se stesso, niente social ma tante chiacchierate in piazza e al bar. Gira la città a piedi e tutti lo conoscono. «Mi avvicino a tutte le donne, santino in mano e chiedo il voto, ma vado anche a casa degli amici, dei figli o dei parenti di quelli che non ci sono più». E a casa come hanno preso questa nuova avventura? «Due figli mi stanno aiutando a cercare voti, una figlia invece all’inizio non era contenta perché è candidato anche il suo compagno, ma nell'altro schieramento». Idee chiare, se fosse eletto penserebbe subito «a strade, marciapiedi e pulizia. E mi piacerebbe che l’aeroporto ripartisse e tornasse pubblico». Progetti di un ragazzino over 90, che va avanti deciso. «Ci rivedremo, tanto vinciamo noi».