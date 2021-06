La grandine vendemmia in anticipo 

Sembrava di trovarsi di fronte a dei campi coperti da una coltre di neve. Era grandine. Nel pomeriggio del nove giugno, lampi, tuoni e cielo grigio facevano presagire una pioggia intensa ma insieme all’acqua è arrivata anche una violenta grandinata. In Ogliastra i più colpiti sono stati vigneti e oliveti di Perdasdefogu e Ulassai.

Danni

Le campagne di Perdas, soprattutto quelle a nord est del paese, hanno subito ingenti danni, agricoltori e hobbisti si sono trovati di fronte a uno spettacolo drammatico. Pochi minuti sono bastati per devastare le vigne. Oltre alle perdite dirette, il pericolo per i viticoltori è che i danni possano crescere con la diffusione, soprattutto con un clima umido, delle malattie fungine. «Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno colpendo duramente l’agricoltura sarda e da qualche anno con sempre più frequenza – commenta il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis -. A subire più danni e nuovi costi sono i viticoltori, che sono anche tra i settori più penalizzati dalle limitazioni imposte per il Covid. È chiaro che occorrono dei sostegni nell’immediato ma bisogna allo stesso tempo pensare anche a nuove forme di tutela delle colture».

Calamità

I chicchi di ghiaccio hanno spezzato i fusti delle piante e bucato le foglie di vite. Giampaolo Boi, 56 anni, agricoltore, ha un vigneto nella località Perda ‘e Pilia, colpito più volte negli anni. «Purtroppo anche quest’anno la mia vigna è stata colpita dalle intemperie – ha detto Boi – credo che il quaranta per cento della vigna sia stata danneggiata, la grandine ha bucato le foglie di vite e ho trovato dei grappoli per terra, la vigna è in fioritura, dovrò aspettare qualche giorno per valutare se sia possibile fare qualche intervento ma il mio timore è che in questo lasso di tempo la vite sia intaccata dalla peronospora». Sei anni fa il vigneto era stato distrutto completamente dalla grandine, erano seguiti poi anni di siccità che avevano danneggiato ulteriormente le piante. Nella località Frumini, ricca di vigneti, i contadini non hanno potuto fare altro che constatare i danni. Raccontano che il terreno era coperto da venti centimetri di grandine. La voce di Giampiero Palmas, 63 anni, pensionato, si unisce al coro di chi coltiva la terra. «La grandine mi ha distrutto la vigna e gli ulivi - racconta - le piante sono state scosse fortemente, i fusti spezzati, in vigna non c’è più nulla, spero solo di poter ricavare delle gemme per salvare qualcosa per il 2022».

