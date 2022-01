La grande voglia dell’Olbia. «Di tornare a giocare, ripartire con un bel risultato e riprendere il discorso da dove l’abbiamo lasciato», dice Max Canzi alludendo alla vittoria e ai due pareggi con cui la sua squadra è andata alla sosta invernale.

I temi

Lunga un mese, tra vacanze natalizie e rinvii per Covid, ma utile. «Perché è servita a recuperare fisicamente e a continuare a lavorare sul nuovo sistema di gioco», ha spiegato ieri il tecnico in occasione della presentazione della sfida playoff con la Lucchese, di scena oggi al “Nespoli” (14.30) per la 4ª giornata di ritorno di Serie C. «La sensazione è da primo giorno di scuola: per noi, che al di là delle operazioni in entrata e in uscita che dovessero esserci, non stravolgeremo il progetto, il discorso vale, forse, di meno, ma da questo momento inizia un altro campionato», ha detto ancora Canzi. «La Lucchese è una squadra concreta e ha il vantaggio di aver riavviato la macchina prima, avendo recuperato una partita martedì: mi aspetto un avversario arrabbiato, perché è reduce da un 3-3 subito in rimonta e in casa dall’Imolese, e prima di martedì aveva infilato sette partite senza subire gol, e aggressivo, perché è nella sua natura, ma siamo prontissimi», prosegue l’allenatore dell’Olbia.

Rosa (quasi) al completo

«Dovremo affrontare l’impegno con grande piglio, sennò ci saltano addosso. La formazione? L’impianto di gioco è quello su cui stiamo lavorando da tempo», replica Canzi alla domanda sul possibile undici titolare. «Tornano a disposizione molti giocatori, come Emerson e Arboleda, e se è vero che di norma chi rientra da un lungo stop viene reinserito gradualmente, contro la Lucchese giocherà, come sempre, chi sta meglio». Pure tra i pali. «All’inizio le gerarchie erano chiare, poi Ciocci s’è fatto male e ha dovuto subire un intervento, e Van der Want, che l’ha sostituito, ha fatto molto bene, ma sia Giuseppe che Maarten hanno qualche problemino: valuteremo alla fine. Resta da dire», aggiunge Canzi, «che Maarten si è dimostrato portiere affidabile quando è stato chiamato in causa senza aver mai giocato, e che su di lui possiamo sempre contare». Salteranno il match Renault per squalifica e Occhioni, Demarcus e Belloni per problemi fisici.