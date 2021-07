La grande sete ora fa paura 

Qualche sera fa la pioggia ha bagnato la terra. Troppo poco per allentare l’onda lunga della siccità che mostra i primi segnali di allarme. Gli invasi di Bau Muggeris e di Santa Lucia, che fra gli altri centri alimenta le condotte idriche di Tortolì, si stanno lentamente svuotando e rispetto a un mese fa hanno ridotto la disponibilità del 7,47 per cento, pari a 2,74 milioni di metri cubi. In 365 giorni gli invasi ogliastrini, che hanno volume di capacità autorizzato pari a 59,72 milioni, dispongono di 17,61 milioni d’acqua in meno. Tra Bau Muggeris e Santa Lucia a giugno 2020 erano disponibili 51,57 milioni di metri cubi d’acqua, al 30 del mese scorso ne sono stati accertati 33,96 metri cubi, il 56,87 per cento del totale invasato. Intanto i sindaci di alcuni paesi si tutelano, disponendo ordinanze ispirate al buon senso per limitare l’uso dell’acqua solo per fini potabili. È il caso di Arzana, Villagrande e Tertenia.

Allarme rosso

Negli invasi c’è un alto livello di allerta. Lo afferma il Servizio regionale di tutela e gestione delle risorse idriche che identifica l’Ogliastra con l’indicatore arancione di pericolo. In sostanza, il territorio ha sete ma non piove da mesi e l’acqua nelle dighe è sempre meno. I dati forniti dalla direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico raccontano la fase d’emergenza. A Santa Lucia la situazione è critica: su un volume autorizzato di 3,10 milioni ce ne sono 1,27 disponibili, il 59,03 per cento in meno rispetto a maggio. L’allerta è alta anche a Bau Muggeris (Flumendosa), dove però il decremento è inferiore rispetto a Santa Lucia. Al 30 giugno a Bau Muggeris erano disponibili 32,69 milioni di metri cubi, il 57,73 per cento rispetto alla capacità di portata autorizzata che si attesta su 56,62 milioni.

Le ordinanze

Nell’ordinanza che disciplina l’utilizzo dell’acqua potabile, il sindaco di Villagrande Alessio Seoni, 47 anni, conferma il calo dei volumi: «L’acqua dell’acquedotto comunale è sempre in continua diminuzione per l’utilizzo indiscriminato con continui sprechi riferiti al lavaggio delle auto, dei cortili e soprattutto all’irrigazione di orti in centro abitato». Chi sgarra rischia una multa fino a 500 euro. Stesse limitazioni anche a Tertenia, mentre ad Arzana rubinetti a secco dalle 22 alle 6 del mattino.

