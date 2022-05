La grande fuga dalla Sardegna 

La crisi demografica sarda è tale dall’aver cancellato persino il cosiddetto “effetto ciambella” (ovvero lo spostamento dei cittadini dall’interno alle zone costiere) ed è così importante che rischia di creare un collasso del bilancio pubblico e un ulteriore riduzione dei servizi sociali e sanitari. Questo è quanto è emerso dal rapporto annuale sull’emigrazione del Crei-Acli 2022 presentato ieri al Centro culturale del Comune di Iglesias.

L’analisi dei dati

I lavori aperti da Stefano Corda della Società operaia industriale mutuo soccorso e da Giuseppe Dessì della Federazione associazioni emigrazione sarda, sono proseguiti con il rapporto sull’emigrazione illustrato da Mauro Carta e Marco Sideri del Crei-Acli Sardegna. Dati che hanno evidenziato uno spopolamento della regione generalizzato, che si traduce nella cifra di 73 mila residenti in meno negli ultimi 5 anni, per una differenza passiva del 4,5 per cento rispetto al 2017. Le province maggiormente colpite dal fenomeno risultano essere quelle di Oristano, Nuoro e Sud Sardegna, con oltre il 5 per cento di residenti in meno. Restano invece più contenute le perdite della provincia di Sassari e quella di Cagliari. Numeri alla mano, nell’ultimo quinquennio la perdita di abitanti aumenta progressivamente, tanto che attualmente soltanto 7 sono i Comuni che varcano la soglia dei 30 mila residenti (Cagliari, Sassari, Quartu Sant’Elena, Olbia, Alghero, Nuoro e Oristano), 16 quella dei 15 mila.

I residenti

Nei primi 20 Comuni risiedono la metà degli abitanti dell’Isola, mentre la rimanente parte è suddivisa nei restanti 357. Un dato che evidenzia come siano presenti poche aree fortemente popolate e tante con bassa densità di presenza. I sardi fuori dalla propria terra natale sono 123 mila (cifra in difetto perché tiene conto soltanto degli iscritti all’Aire) e sono distribuiti per l’87 per cento in Europa, il 9 in America, l’1 in Africa e Asia e il 2 per cento in Oceania. La Germania è la destinazione più ambita fra gli stati europei con quasi 34 mila sardi immigrati, mentre per il continente americano è l’Argentina la nazione con più presenze (4.300).