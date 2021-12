La grande fuga dal Municipio  

Due responsabili di settore andranno via a breve e la minoranza accusa la maggioranza di non creare rapporti con i dipendenti. Nel frattempo il sindaco Floris cerca personale da assumere con il conferimento dell'incarico diretto tramite l'articolo 110 del Tuel (Testo unico degli enti locali), quello che consente assunzioni a tempo determinato. Maria Elena Dessì e Maria Claudia Serafini, rispettivamente responsabili del settore finanziario e dell’area tecnica, andranno via a breve lasciando il posto vacante. «Dessì lascia per motivi ma la ringrazio per il grande lavoro svolto e per averci lasciato con il bilancio consolidato in ordine. Serafini invece andrà via il 28 febbraio ma nel frattempo le ore sono state ridotte a dodici. Per lei è necessario avvicinarsi a casa», dice il sindaco.

I problemi

Floris spiega le difficoltà di dovere amministrare sotto organico. «Abbiamo lavorato con il personale dimezzato: è stato ed è difficile. Ci siamo subito attivati per le nuove assunzione, se non ci sarà una risposta all’articolo 110 del Tuel procederemo con il bando». L’addio delle due dirigenti, secondo il sindaco, è dovuto a situazioni di conflittualità. Secondo la minoranza, però, non sarebbe così. «Sono convinto», dice Sisinnio Zanda, «che questo sia il risultato di una pessima gestione del personale. Non si parla solo delle due responsabili in uscita ma anche dell’abbandono di un altro dipendente della segreteria e, a breve, di un dipendente dell’ufficio tecnico». Zanda parla anche di un’altra lacuna: «Il posto ancora vacante del responsabile della polizia municipale».

L'attacco

Il consigliere dnon è d’accordo. «Occorre coprire i posti vacanti con personale assunto a tempo indeterminato in modo da dare stabilità alla struttura». Accuse quelle di Zanda che vengono condivise anche dal consigliere di minoranza Luigi Deias: «Non compatisco le responsabili che vanno via, non so se per motivi personali o professionali ma sono sicuro che lavorare nel comune di Gonnosfanadiga è impensabile». Deias continua dicendo: <<Gli amministratori stanno smantellando il comune perché non hanno instaurato un rapporto costruttivo con i funzionari. Basta pensare a quanto accaduto per l’Imu agricola dove la mancanza di comunicazione tra uffici e amministratori ha dato come risultato due documenti in cui si diceva l’opposto».