La grande beffa per gli under 40 

Il pasticcio c’è stato. Se non fossimo di fronte a una emergenza sanitaria ci sarebbe da sorridere come in un libro di Andrea Camilleri che ha sempre adorato le complicazioni che si insinuano nei rapporti tra cittadini e apparato amministrativo, tra quelli che con un termine che spersonalizza vengono definiti utenti e la burocrazia. Siamo davanti a una commedia degli equivoci che ha risvolti e sviluppi non semplici da decifrare. Un vero rompicapo.

Responsabilità

Difficile anche attribuire responsabilità che restano, come spesso avviene in questi casi, avvolte da una nebbia di misteri ed equivoci. Tanti under 40, attraverso il numero verde 800009966, con un percorso in apparenza lineare, hanno prenotato il loro vaccino che vuol dire in questi tempi ancora dolorosi e pieni di incognite assicurarsi un “passaporto” per poter viaggiare e fare una vita quasi come prima. Tra chi si è illuso di raggiungere in breve tempo l’agognata immunizzazione, molti giovanissimi, nativi digitali, che dopo un breve colloquio telefonico con gli operatori del call center nazionale, sono entrati nel sistema di Poste Italiane e fissato ora e giorno dell’appuntamento nell’hub vaccinale più vicino. Nessuno di loro, ha comunicato la Regione dopo aver bloccato gli accessi, aveva titolo per reclamare la dose. Nell’Isola questa fascia d’età, a meno che non sussistano particolari condizioni di salute e conseguenti esenzioni, non è stata ancora contemplata nel Piano che regola le somministrazioni.

Gli intrusi

Che cosa è successo? La stessa Regione ha giustificato l’incidente come “un errore del sistema”. I giovani “intrusi” avrebbero sfruttato una falla, un piccolo varco nella rete di protezione di una procedura che dovrebbe essere rigorosa, per sfruttare un’opportunità irripetibile. Tante volte abbiamo visto anche la più sofisticata tecnologia soccombere e questo potrebbe essere l’ennesimo caso. Ma chissà se è davvero così.

In viaggio verso l’hub

Emblematica la vicenda del padre che, dopo la prenotazione per il figlio conclusa con insperato successo, ha intrapreso, insieme al ragazzo, il viaggio verso l’hub di Cagliari, partendo da un paese del Medio Campidano, a un’ora dal capoluogo. Un viaggio pieno di speranza. Ma, arrivati a destinazione, la doccia fredda. «Suo figlio è troppo giovane, non ha il requisito anagrafico per ricevere la dose di vaccino». I due sono andati via senza opporre resistenza. La sorpresa e la rassegnazione hanno prevalso su altri sentimenti, rabbia compresa. Quale valore hanno oggi gli appuntamenti degli “intrusi”? La Regione rende noto che queste prenotazioni saranno annullate ed è pertanto necessario riprogrammare la somministrazione. Ai giovani in tarda serata è stato inviato un sms con il cortese invito di cancellare l’adesione. Una matassa molto intricata che non può essere sbrogliata in tempi brevi. Non è escluso che alcuni ragazzi in possesso del foglio di carta con il codice di prenotazione si mettano in fila davanti agli hub per far valere il loro diritto a conquistare l’immunità. «Vorrei un “terremoto” per la burocrazia», chiosava Camilleri. Certo il pasticcio del vaccino agli under 40 induce a credere che ci sia bisogno di una scossa salutare.

Record di dosi

Intanto ieri, grazie anche all’Open Day, sono state inoculate oltre 21 mila dosi, il nuovo record per l’Isola che, in base al report del Governo, è nelle retrovie con l’83,8% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Sono state inoculate 167.375 dosi agli ultraottantenni e 167.363 ai fragili e ai loro caregiver. A Cagliari, all’ospedale “Brotzu”, martedì prossimo vaccinazioni straordinarie “sotto le stelle” dalle 19 alle 23. In Italia oltre 9,5 milioni di persone, sempre secondo i dati inseriti nel portale del Governo, hanno ottenuto la totale immunizzazione.

I richiami

Sulla questione se siano necessari ulteriori richiami per chi abbia completato la vaccinazione interviene il presidente del Cts Franco Locatelli: «È una domanda fondamentale, ma che fa riferimento alla durata della protezione. Non sappiamo esattamente quanto durerà quella dei vaccini attualmente somministrati».

