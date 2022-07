La Giunta si taglia il nuovo stipendio 

L’aumento delle indennità ci sarà, ma senza ricorrere a risorse del bilancio comunale. Nonostante il finanziamento arrivato dalla Regione - poco meno di 130mila euro - non basti per portare i parametri per gli amministratori quartesi a quelli previsti per legge. Un adeguamento deciso dalla Giunta nei giorni scorsi, con tanto di delibera che fissa l’importo dell’indennità per il sindaco a 5.420 euro mensili lordi (di cui però Milia percepirà solo la metà, visto che non usufruisce dell’aspettativa dal lavoro dipendente) anziché 6.210 come previsto per i Comuni oltre i 50mila abitanti. Il taglio complessivo è del 12,7%.

Le norme

Per Quartu, come per tutti i Comuni italiani, una conseguenza della legge di bilancio approvata dal Parlamento a inizio anno, poi definita nel dettaglio dalla Regione per le amministrazioni sarde con una norma ad hoc lo scorso marzo che stabilisce l’incremento in base a numero di abitanti, proporzionato in ogni caso allo stipendio del presidente della Regione. Decisione che vale per il sindaco, e - in proporzione - anche per vice (il 75 per cento dell’indennità del primo cittadino), assessori e presidente del Consiglio (60 per cento), chi più e chi meno a seconda che sia stata chiesta l’aspettativa dal lavoro o meno.

Una scelta che per il sindaco Graziano Milia si traduce in un uno stipendio mensile netto di circa 1.500 euro euro (la metà rispetto all’indennità completa perché da dipendente nel settore privato non ha richiesto l’aspettativa). Un aumento al di sotto degli importi decisi dalla normativa, conseguenza del finanziamento regionale - per la precisione di 129.672,58, insufficiente per coprire il costo totale dell’aumento - e del fatto che il Comune ha deciso di non usare risorse proprie per compensare. «Non spenderemo neanche un centesimo dal nostro bilancio» , sottolinea il sindaco Graziano Milia che aggiunge: «Non utilizzando fondi comunali applichiamo un’autoriduzione rispetto alle indennità stabilite dalla legge nazionale e regionale» .

Le opinioni