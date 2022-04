La Giunta perde pezzi, si dimette il vicesindaco 

«C’è per me tanto imbarazzo a restare in questa situazione», ha esordito Meloni, «a detta del sindaco la mia figura era intoccabile e lo ha sempre detto a quelli che erano i miei amici. Pietro Pisu ha fatto passare l’idea che se una cosa non si faceva la colpa era la mia: ma chi sono io? In un clima di questo tipo, in un organo collegiale, ci può essere qualcuno che impone la propria decisione?»

Per oltre 55 minuti Tonino Meloni ha ripercorso tutti gli ultimi cinque anni dell’amministrazione guidata da Pietro Pisu fino a giovedì scorso, quando, durante l’ultimo incontro della Giunta è stato «scaricato perché ingombrante». I rumors di una presunta frattura tra sindaco e vicensindaco in città circolavano già settimane, ma i diretti interessati hanno sempre negato che all’interno del loro gruppo vi fossero frizioni.

Atmosfera gelida e volti preoccupati nell’Aula di via Giofra, dove i lavori del Consiglio, previsti per le 17.30, sono iniziati con un’ora di ritardo. A prendere la parola è il vicesindaco e assessore all’urbanistica, Tonino Meloni, che, davanti al sindaco Pietro Pisu e alla Giunta, ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo perché «non esiste più un rapporto di fiducia tra il delegante e il delegato», ha detto augurando ai suoi ex compagni di viaggio di «poter ultimare la legislatura e il lavoro in itinere, ma visto lo scarso riguardo verso le persone ma non posso più fare parte di questa squadra».

Il discorso

Anzi due settimane fa, insieme, hanno cercato quella che sarà la sede durante la campagna elettorale e lo stesso Pisu aveva parlato di «un gruppo forte e solido». Ma nel frattempo pare che le idee, almeno nella testa del sindaco, stessero cambiando repentinamente.

Ha ribadito più volte il suo imbarazzo e la sua delusione il consigliere Meloni, parlando di quello che è accaduto da sei mesi a questa parte, quando Giunta, alcuni di consiglieri di maggioranza e diversi attivisti si sono incontrati per preparare le prossime elezioni.

La campagna

«Di episodi da raccontare ne ho moltissimi, ma me li riservo per la campagna elettorale», incalza l’ex vicesindaco, «non ho digerito che ogni qualvolta ci fosse qualcosa di negativo fosse colpa mia. Ognuno deve imparare ad assumersi le proprie responsabilità. Agli incontri ci siamo andati per sei mesi, fino alla settimana scorsa, in quelle riunioni, non ho sentito una cosa contraria nei miei confronti. Giovedì è saltato fuori che la mia presenza fosse ingombrante. Finalmente il sindaco, in maniera decisa ha detto che le riunioni fatte fino ad allora erano state inconcludenti».

Le trattative

Parla di ormai ex coalizione l’ex vicesindaco ribadendo che, a sua insaputa, da novembre in poi i tavoli di confronto erano plurimi. «Si è giocato in più tavoli, ma fuori dal gruppo nessuno ha parlato con me di elezioni e di alleanze. Un po’ come faceva Penepole che di giorno tesseva la tela e di notte provvedeva a disfarla».

Insomma fino alla scorsa settimana i giochi non erano ancora chiusi. «C’erano diversi punti interrogativi davanti a questa forma di scouting che ci siamo inventati», conclude Meloni.

E fino a tarda sera, dopo varie sospensioni della seduta, nell’Aula di via Giofra sono volati stracci: maggioranza e opposizione, ormai palesemente in campagna elettorale, si rinfacciati accuse e responsabilità, con toni alti anche a microfoni spenti.

