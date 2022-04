La Giunta grazia i barracelli litigiosi 

Barracelli no, anzi sì. A Muravera l’amministrazione comunale prima, con tanto di delibera di Giunta, ipotizza lo scioglimento della compagnia istituita nel 2018 (ma, in pratica, quasi mai operativa negli ultimi 18 mesi), poi ci ripensa e revoca la decisione (con voto unanime in Consiglio). Si andrà avanti con la stessa compagnia istituita nell’aprile del 2018 con in più ulteriori barracelli da reclutare nei prossimi giorni e un nuovo comandante (i due che si sono succeduti in questi quattro anni si sono dimessi entrambi). Una corsa contro il tempo, insomma, per rendere la compagnia di nuovo operativa per l’estate con il compito di controllare soprattutto Costa Rei e le spiagge.

Conflitti

In realtà l’obiettivo, come è emerso dal confronto in Consiglio comunale, è sempre stato quello di avere a disposizione una compagnia barracellare. Troppo complicato però sciogliere il corpo (accusato di essere troppo litigioso) per crearne un altro da zero. «A Muravera – ha messo in evidenza il sindaco Salvatore Piu – è un dovere avere la compagnia barracellare. L’ho sempre detto. Ma non ci devono essere conflitti: nessuno dei barracelli si erga a comandante o generale. Si lavori con l’amministrazione e per l’amministrazione comunale e lo si faccia in assoluta serenità».

Due bandi

Due i bandi già pronti per ampliare la compagnia (la pubblicazione è attesa per la prossima settimana): uno per gli agenti e uno per il comandante. Sarà poi il Consiglio comunale a nominare, appunto, il comandante in base alle domande che perverranno.