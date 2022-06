La Giunta fa i conti: bilancio da 11 milioni  

Prima la protesta dei genitori per la chiusura del plesso scolastico Dessì che causa un ritardo di un quarto d’ora. Poi la seduta di Consiglio comunale nella quale è stato approvato il rendiconto 2021, il documento chiave su cui si basa l’attività amministrativa. Votati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti ad eccezione di quello in cui non viene data risposta all’interrogazione del gruppo Impari sul completamento e messa in sicurezza della “Strada del mattatoio”.

Gli interventi

Il sindaco De Fanti illustra gli interventi eseguiti, evidenziando le difficoltà legate alla pandemia. Nel periodo trascorso, spiega, si è data una particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. «Abbiamo consegnato anche 13 alloggi popolari a impatto “quasi zero” con pannelli fotovoltaici e solari», racconta l'assessora Stefania Atzei. Interventi che indicano una politica rivolta all’ambiente. «I servizi sociali, che lavorano dietro le quinte, sono indispensabili - ammette l'assessore Alberto Lisci - perché i dipendenti (mai così tanti in pianta organica), in sinergia con l'assessorato, hanno sempre risposto in maniera celere e proficua ai bisogni dei guspinesi. Per capire l’attenzione del Comune verso questo servizio, sono stati impiegati circa 2 milioni». Dallo sport, l’assessore Marcello Fanari: «I 23 mila euro a disposizione sono stati destinati totalmente alle società, ci sono in corso degli adeguamenti alle strutture». Sono state 30 le variazioni e il bilancio è stabile: «11 milioni e 385 mila euro a disposizione, 8 milioni vincolati e 1 milione e 861 mila euro come fondo contenzioso», dice il sindaco.

Le voci

La maggioranza vota a favore ma arrivano critiche costruttive: «Prendo atto degli equilibri di bilancio fondamentali e non scontati in una attività amministrativa - interviene dai banchi della maggioranza Filippo Usai - però sono del parere che il nostro paese abbia bisogno di molto più. Va benissimo la gestione della normale amministrazione ma non è sufficiente perché si ha bisogno di una programmazione con progetti a lungo termine in tutti i settori, che diano risposte tangibili e concrete. Un giudizio ottimo riguardo i servizi sociali - conclude - mentre servirebbe più vicinanza e dialogo con i cittadini da parte degli amministratori». L’opposizione boccia il documento: «I contenziosi e il rischio di soccombenza - chiarisce Marcello Pistis - vincolano importanti risorse, limitando la capacità di spesa. Il nuovo appalto per i rifiuti è fermo, i cittadini sono insoddisfatti per modalità e tempistiche nell’accesso ai servizi degli uffici e per ritardi nella manutenzione di strade, arredi urbani e diserbo. Passo indietro sul tema sviluppo: le visite a Montevecchio sono ferme da ottobre, e manca la valorizzazione dei siti di interesse».