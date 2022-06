La Giunta Burchi nasce nella notte 

È finita l’attesa a Lanusei per la nuova Giunta del Burchi bis. Cinque saranno in Giunta, uno sarà consigliere delegato. Attesa per oggi l’ufficialità. Ecco i nomi: Maria Tegas, Sandra Aresu, Renato Pilia, Francesca Loi, Gianni Perotti e Daniele Deplano.

Dopo un lavoro certosino fatto anche di mediazioni tra le parti, ieri, fino a tarda sera, era in corso una riunione fiume tra la squadra che si è aggiudicata le elezioni per sciogliere gli ultimi nodi, perché nelle intenzioni del sindaco c’era la volontà di affidare delle deleghe a ogni consigliere uscito vincitore dalle elezioni del 12 giugno scorso. Il meccanismo per la scelta premia chi ha avuto un consenso elettorale maggiore, le competenze specifiche - compresa l’esperienza - e, nondimeno, il tempo che ciascun eletto potrebbe dedicare al ruolo.

Giuramento

Il giuramento del sindaco Davide Burchi e della sua Giunta avrà luogo ufficialmente domani, durante il primo consiglio comunale della nuova amministrazione, alle 19 nell’aula consiliare del palazzo di via Roma. Nella stessa occasione, ci sarà anche la presentazione della squadra che avrà l’onere e l’onore di guidare la cittadina e del nuovo presidente del Consiglio.

Sul filo del rasoio