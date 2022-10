La giudice resta al suo posto 

ll Csm chiude il caso di Cecilia Marino, per l’organismo di autogoverno dei magistrati non esistono i presupposti e le condizioni per un trasferimento della coordinatrice della Sezione Civile del Tribunale di Tempio. La prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura di fatto ha “cassato” due esposti presentati dall’Ordine degli avvocati di Tempio, che, tra le altre cose, segnalavano una “presunta tendenza punitiva nei confronti delle parti e dei loro avvocati, mediante un uso “ultra legem” degli strumenti processuali”. Per il Csm non vi è alcun clima di incompatibilità e le condotte della magistrata non meritano alcuna censura, perché “Tali profili, attenendo al merito delle decisioni assunte dal magistrato e alla modalità di redazione dei provvedimenti, rientrano nella attività di interpretazione delle norme e/o valutazione dei fatti riservata al magistrato, che non può essere posta a base di un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. Ulteriori aspetti segnalati dai difensori, poi, risultano essere ormai superati». In altre parole, lo strumento da utilizzare è quello delle impugnazioni, le condotte indicate dagli avvocati galluresi non hanno niente di anomalo.

Lo scontro

I legali del foro di Tempio avevano segnalato presunti errori materiali in diverse sentenze in materia civile, ma non era questo il tema vero dello “scontro” in atto. Dopo l’esposto del Consiglio dell’Ordine, il funzionamento della Sezione civile, secondo gli avvocati, è diventato oggettivamente più difficile, a causa della tensione che si sarebbe creata inevitabilmente tra la magistrata e i legali. che parlano di “frizione” tra il Foro e la giudice.

Pochi giudici

Dal provvedimento del Csm, che archivia definitamente la vicenda, al di là delle questioni più tecniche e interne, emerge la condizione di lavoro assurda nella quale si trovano i magistrati in servizio a Tempio. La materia civile ora è il grande buco nero della giustizia gallurese: pochi giudici, tante cause e rinvii di anni. Lo scontento di legali e utenti e i ritmi forsennati imposti ai magistrati, in un territorio con una economia dinamica e un contenzioso che non ha pari in Sardegna, genera tensioni che sfociano in vicende come quella della coordinatrice della Sezione civile. Ora bisognerà attendere le mosse dei legali.