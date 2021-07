La gita alle cale finisce in naufragio 

Una giornata di vacanza, un’escursione partendo dal porto di Santa Maria Navarrese a bordo di uno yacht per fare il giro lungo la costa di Baunei. La partenza al mattino presto poi, intorno alle 17, un incidente e, soprattutto, un grandissimo spavento. Una dozzina di persone ha rischiato il naufragio. Lo yacht Mariner III, della compagnia Fuorigrotta charter, è quasi completamente affondato in pochi minuti all’altezza di Punta Pecoraro, tra Pedralonga e la Grotta dei Colombi. Poco prima che il natante iniziasse a imbarcare acqua, i passeggeri sono stati trasbordati sulla Federica, altra imbarcazione della flotta di Fuorigrotta arrivata subito in soccorso del natante in difficoltà. L’equipaggio è rimasto a bordo fin quando ha potuto, poi si è messo in salvo salendo su altri mezzi. In serata il Mariner, 17.5 metri di lunghezza, è stato trainato dal Bon Voyage, altro vettore delle escursioni, con il pattugliamento della motovedetta della Guardia costiera di Arbatax, al porto di Santa Maria Navarrese dove, con l’ausilio di bracci meccanici e palloni di sollevamento, sono iniziate le operazioni per tirare in secco lo yacht. Verosimile che l’affondamento totale sia stato evitato da una bolla d’aria creatasi nelle cabine. Restano da accertare i motivi che hanno provocato l’episodio, sul quale indaga il Circomare.

L’incidente

Il Mariner era sulla via del rientro. Viaggiava a una velocità di 12 nodi. Intorno alle 14 è stato localizzato a Cala Biriala e fino a quel momento non erano state ravvisate difficoltà. Poi durante la navigazione i primi problemi. È in quei momenti che il natante avrebbe iniziato a imbarcare acqua. Non è chiaro se si sia aperta una falla in conseguenza dell’urto contro uno scoglio, che potrebbe essere avvenuto in precedenza, oppure se l’acqua sia entrata dall’astuccio dell’asse dell’elica. Tuttavia l’equipaggio si è subito messo in contatto con lo yacht gemello Federica per trasbordare i passeggeri. Negli stessi istanti è stato lanciato l’allarme alla Guardia costiera. La centrale operativa ha raccolto la segnalazione intorno alle 17 e il personale in servizio, coordinato dal tenente di vascello Francesco Maria Frasconi, è intervenuto.

Il recupero

Lo yacht Mariner III è stato costruito a Riva Trigoso nel 1978. Nel 2006 è stato sottoposto a lavori di manutenzione nel porto di Santa Maria Navarrese in modo da rendere l’imbarcazione più confortevole e adatta alle escursioni giornaliere. Ieri, durante i momenti concitati lungo la costa, lo yacht è stato raggiunto da altre imbarcazioni, tra cui Helios primo e Bon Voyage, diversi gommoni e dalla motovedetta del Circomare. Il natante affondato è stato trascinato al porto di Santa Maria Navarrese. ( ro. se. )

