La giornata folle di 3 ragazzini 

Prima erano solo pestaggi, danneggiamenti e qualche furtarello. Ora sono arrivati alla rapina, preceduta di pochi mesi dalla pesante accusa di tentato omicidio. A 17 anni appena compiuti, hanno già un curriculum da veri criminali, i due minorenni (uno di Nuoro e l’altro di Siniscola) arrestati dagli uomini della Squadra volante della polizia. Oltre la rapina con pestaggio messa a segno martedì in viale Sardegna, ai danni di un uomo che è stato preso a calci e pugni per pochi euro, i due hanno già una pesante accusa: a gennaio, infatti, erano già stati arrestati per aver picchiato e buttato giù da un ponte, alla periferia di Siniscola, un 15 enne di San Teodoro che aveva anche rischiato di essere strangolato. Per quel fatto il giudice del Tribunale dei minori, aveva concesso ai due giovani la messa alla prova. Ma martedì pomeriggio, dopo aver seminato il panico tra le vie di Nuoro, sono finiti nuovamente agli arresti e subito trasferiti nel centro di prima accoglienza per minori di Sassari. Secondo le testimonianze, un terzo ragazzo, potrebbe aver partecipato alla scorribanda, ma avrebbe avuto il tempo per sfuggire all’arresto. Gli agenti della Questura, comunque, stanno già cercando di identificarlo.

Aggressione

Il pomeriggio folle dei ragazzi è iniziato poco dopo le 17.30, quando fuori da un circolo di via Liguria i tre avrebbero tentato di aggredire una ragazzina. Secondo alcune testimonianze, i diciassettenni apparivano particolarmente su di giri. Il piano però ha avuto un epilogo imprevisto: in difesa della ragazza sono subito intervenute altre persone. E così, dopo una breve colluttazione gli aggressori sono fuggiti a piedi. Ma non si sono limitati alla fuga, hanno seminato il panico danneggiando a calci le auto in sosta.

La rapina

Quando sono arrivati in viale Sardegna hanno incontrato un sessantenne che ha commesso l’errore di rimproverarli per il loro comportamento. E la reazione è stata imprevedibile e violenta: l’uomo ha prima ricevuto un pugno in pieno volto, poi è stato preso a calci e alla fine gli è stato strappato via un marsupio. Le auto di polizia e dei carabinieri avevano, nel frattempo, erano già impegnate nella caccia dei tre, dopo la segnalazione arrivata da via Liguria.