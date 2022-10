«La gioia più grande? La stima e l’affetto dei miei concittadini» 

«Senza dubbio è il più importante riconoscimento che abbia mai ricevuto. – commenta ancora con gli occhi lucidi - Sono contentissimo, è il primo atto che mi gratifica veramente». Neppure la valanga di complimenti che riceve senza sosta da anni riesce a strappargli tanta dichiarata soddisfazione.Persona semplice «con i piedi per terra», dice di sé, Mariano Garau è stato insegnante di musica nella scuola dell’obbligo. «Ho sempre cercato di formare i ragazzi, per loro la musica è fondamentale. La melodia è la chiave per entrare in sintonia con il mondo. Ai bimbi piace il ritmo, ma devono essere guidati».

«Sino a poco tempo fa ero molto triste: essere noti nel mondo, sapere che le tue opere sono eseguite e apprezzate ovunque è meraviglioso, ma non avere alcun apprezzamento nella propria città è altra cosa». Dici Antonio Vivaldi e tanti capiscono, magari per conoscenza generica del musicista. Palestrina, pure. Nella sua città natìa Mariano Garau è nome familiare ma la sua eccellenza di compositore resta nell’ambito di appassionati e pochi praticanti, benché sia autore di musica sacra polifonica di fama internazionale, tra i più richiesti al mondo, e le sue opere eseguite nei teatri più importanti.

«Sino a poco tempo fa ero molto triste: essere noti nel mondo, sapere che le tue opere sono eseguite e apprezzate ovunque è meraviglioso, ma non avere alcun apprezzamento nella propria città è altra cosa». Dici Antonio Vivaldi e tanti capiscono, magari per conoscenza generica del musicista. Palestrina, pure. Nella sua città natìa Mariano Garau è nome familiare ma la sua eccellenza di compositore resta nell’ambito di appassionati e pochi praticanti, benché sia autore di musica sacra polifonica di fama internazionale, tra i più richiesti al mondo, e le sue opere eseguite nei teatri più importanti.

Il percorso

L’amministrazione comunale ha sanato la falla, qualche settimana fa, celebrando il Maestro e assegnandogli una targa in riconoscimento del suo lavoro con il quale “ha portato il nome di Iglesias nel mondo”.

«Senza dubbio è il più importante riconoscimento che abbia mai ricevuto. – commenta ancora con gli occhi lucidi - Sono contentissimo, è il primo atto che mi gratifica veramente». Neppure la valanga di complimenti che riceve senza sosta da anni riesce a strappargli tanta dichiarata soddisfazione.Persona semplice «con i piedi per terra», dice di sé, Mariano Garau è stato insegnante di musica nella scuola dell’obbligo. «Ho sempre cercato di formare i ragazzi, per loro la musica è fondamentale. La melodia è la chiave per entrare in sintonia con il mondo. Ai bimbi piace il ritmo, ma devono essere guidati».

La città

Villa di Chiesa, città delle chiese, custode di alcuni organi di pregio storico e artistico, sul fronte della musica sacra sembra votata al paradosso. «Manca una cultura musicale, non c’è formazione. L’insegnamento deve partire dalle elementari, lo studio della musica deve essere accompagnato da insegnanti esperti». Per il maestro Garau la sofferenza maggiore è nella sua passione compositiva: «Non si trovano coristi. I bimbi cantano, ma devono capire l’arte, acquisirne il valore formativo, la sua capacità di favorire la comunicazione tra le persone ». La stessa spiritualità che esprime con le radici compositive del canto gregoriano, il compositore la trova nell’attualità: «Come no, mi piacciono molti testi di Vasco Rossi, di Tiziano Ferro, Diodato: alcuni sono capolavori».

I programmi

In queste ore segue a distanza i preparativi di una celebrazione liturgica in programma a Berlino. Eseguono orchestre, cori, tenori di tutto il mondo. Ovunque nei programmi trovi le esecuzioni della serata: Bach, Brahms, Vivaldi, Mariano Garau e altri grandi senza distinzioni. Così a Washington, New York, in Mexico, Indonesia, in tutta Europa, non c’è Stato ormai che dimentichi le sue partiture. Le testimonianze sono nel suo sito www. marianogarau.org. «Io? Mai uscito di casa, mai un concerto», precisa. Scrive, compone. Iniziò anni fa pubblicando i suoi lavori su Facebook. «Nessuno in città si accorse». Eseguiva i canti con i sui cori, che ancora dirige. Nel 2011 arriva una chiamata dal Giappone. In un concorso a Cagliari i cori del mondo hanno l’obbligo di eseguire un testo di un autore locale. Scelgono Garau. Comincia l’ascesa mondiale per questo musicista che bambino imbracciava la fisarmonica e suonava di nascosto l’organo della Cattedrale governato don Pietro Allori («Lui non voleva e mi sgridava»), il prete musicista che nella prima metà del secolo scorso insegnava musica a tutti, o quasi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata