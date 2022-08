La generosità non va in vacanza 

«Ognuno di noi deve dare il suo contributo. Dono il sangue perché giusto farlo, la mia coscienza mi guida. Quelle sacche sono vita». Sono le parole di Fabrizio Marongiu, 49 anni, uno dei tanti che ieri ha risposto all'appello dell'Avis comunale di Tortolì e si è recato alla mattinata di donazione in via Lungomare ad Arbatax. Oltre 20 sacche raccolte in poco più di 3 ore e mezza. Da un po' di anni l'autoemoteca non si fermava nel Borgo, solitamente si raccoglie in sede ma è stato un ulteriore passo per avvicinarsi ancora di più alle persone.

Le parole

«A Tortolì si dona», dice il presidente dell'Avis Tortolì Arbatax Luca Russo (51) . «In generale in tutta l'Ogliastra i numeri sono buoni». Tanto che fortunatamente nel nostro territorio non c'è carenza di sangue a differenza del resto della Regione. Spesso le sacche raccolte in Ogliastra vengono ovviamente trasferite nel resto degli ospedali sardi. Dove c'è bisogno. E in Sardegna c'è tanto bisogno. Uomini e donne ieri mattina hanno risposto all'appello di solidarietà. C'è chi l'ha fatto per la prima volta come Fiorenza Ferreli, 50 anni. «Ho raggiunto i peso minimo per poter donare (50 chili) e sono subito venuta a farlo». Barbara Pes spiega la sua scelta. «I miei genitori hanno sempre donato, è una scelta giusta».

Turisti

Tra loro anche una turista romana di 23 anni, Sara Gregorio, che anziché andare al mare in un giorno di vacanza ha donato il sangue: «Mi fa piacere, tutta la mia famiglia dona». Paolo Piras, 49 anni è donatore da tanti anni. «Ho iniziato quando ne avevo 23. Bisogna invogliare le persone a farlo». «Mi sento molto meglio» dice Giovanni Devigus appena uscito dall’autoemoteca. Anche lui è un donatore seriale, anche tre volte l'anno. A bordo due infermieri e un medico, Stefano Vacca.