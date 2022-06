«La gastronomia sarda sempre più famosa grazie ai nostri cuochi» 

Ogni riccio, un capriccio, narra la tradizione popolare. In questo caso, invece, dietro ogni riccio si nascondono idee, sogni e un sorriso timido, ma caparbio. Jessica Cani, 34 anni, è una food writer tra le più apprezzate sui social. Ma non solo: è social media strategist, copywriter e creatrice di un club letterario a tema gastronomico, il Cibook.

Partita, ma non tutta

Sulcitana orgogliosa, dopo la laurea in Lingue e comunicazione a Cagliari, si specializza a Firenze e a Bologna. «Mi sono subito resa conto di essere predisposta per i social e volevo lavorare nel turismo, complice anche la tesi in antropologia culturale sul pastoralismo in Sardegna», spiega. Cinque anni in giro per l’Italia e per l’Europa e poi di nuovo l’Isola. «L’ho lasciata nel 2012 e mi sono detta che non sarei più tornata. Ma tutte le volte qui trovavo un elemento che mi rimetteva in pace, anche se non riuscivo a comprenderlo. Pian piano ho sviluppato la necessità di raccontare la Sardegna per poter stare bene. Era una medicina, quella nostalgia che avevo della mia terra. Ed è così che ho iniziato sui miei canali a raccontarla».

L’ispirazione

Un pensiero comune a tanti emigrati, che covano il sogno di ritornare. Forse quel che serve è proprio avere le idee chiare, mescolate a un dose di testardaggine. Q.b., quanto basta, per riprendere il collegamento con il cibo e con il progetto editoriale di Cani che da questo modo di dire prende il nome: «L’ho chiamato Sardegna quanto basta perché si capisca subito che stiamo parlando di gastronomia, ma anche per dire Sardegna ma non solo». Il suo è un racconto che parte dall’Isola e si sposta verso un mondo da scoprire e da assaggiare. Cani ha scelto di non intrappolarsi in un ufficio: «In volo mi si acquieta il cuore», ha scritto qualche giorno fa nel suo profilo Instagram.