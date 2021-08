La gang delle scommesse illegali 

Un’evasione milionaria dell’Irpef, debiti con l’Erario per centinaia di migliaia di euro, scommesse sportive illecite. È l’inchiesta che vede coinvolte 22 persone tra la Sardegna e il resto d’Italia, cinque delle quali accusate di aver «costituito, promosso e diretto» il sodalizio nell’organizzazione delle puntate e nella raccolta del denaro con un giro d’affari esteso e l’utilizzo di piattaforme e siti internet non autorizzati per scommettere su qualunque tipo di sport.

Gli indagati

Il pm Andrea Massidda contesta a vario titolo i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio ed evasione fiscale a Massimo Sperindeo, 44 anni, di Cagliari, alla moglie Karolina Katarzyna Donejko, polacca, 38, al fratello Carmine, 47; ai cagliaritani Gian Filippo Cherchi, 46, Matteo Deliperi, 44, Morgan de Agostini, 35, Maria Eleonora Medda, 30, e Angelo Spina, 41; ai quartesi Orlando Ingannato, 40, e Salvatore Nardi, 45; a Carlo Romei, 35, e Luciano Melis, 48, di Capoterra; a Piero e Bruno Sotgiu, 62 e 42, di Alghero; a Giacomo Mazzatenta e Pierluigi Paggiotta, 46 e 40, di Termoli; a Luciano Alberti e Alberto Pileri, 40 e 39, di Sassari; ad Alessandro Cosmi di Quartucciu, 42; Tommaso Melis di Selargius, 32; Marco Ledda di Dolianova, 27; Roberto Argiolas di Ussana, 44; Pierluigi Muzzetto di Tempio, 40; Cosimo Tripari di Scilla, 34; Mattia Nairi di Assemini, 26; Massimo Cappai di Orroli, 50; Cristian Lecca di Nurri, 39. L’inchiesta della Guardia di Finanza riguarda le puntate illecite e un giro sporco di denaro, oltre al pagamento di tasse per un quantitativo inferiore al dovuto. In quest’ultimo caso Sperindeo, amministratore della Future broker srl in liquidazione, tra il 2011 e il 2014 avrebbe evaso 1.740.239 di Irpef e inoltre, dovendo 192.786 euro all’Agenzia delle entrate, per «rendere in parte inefficace la procedura di riscossione» aveva venduto falsamente alla moglie due immobili in viale Trieste e in viale Diaz più un posto auto.

Le scommesse

La parte relativa alle scommesse vede al centro lo stesso Sperindeo, referente del concessionario Oia Service ltd, società maltese specializzata nei giochi on line con i marchi Betaland ed Enjoy. Lui e il fratello Carmine con Ingannato, Melis, Romei e Cosmi avrebbero dato vita al sodalizio criminale che dal marzo 2015 al luglio 2019 si era occupato delle puntate, ognuno col proprio ruolo: Carmine Sperindeo riscuoteva il denaro nelle agenzie e dai gestori dei punti commerciali, Ingannato era il tecnico informatico specializzato nelle scommesse on line e gestore del sito illegale races.24, Melis installava gli apparati informatici che ospitavano i siti illegali nelle agenzie e si occupava di manutenzione e assistenza, Romei curava la parte commerciale e gestionale, Cosmi procurava le agenzie e si alternava con gli Sperindeo nel ritiro del denaro in contanti.

Tutto intorno agiva una «rete ramificata» di bar, tabaccherie e sale giochi «affiliate a Betaland ed Enjoy». Ne facevano parte, secondo le accuse, Ledda, Deliperi, Argiolas, Alberti e Muzzetto, i Sotgiu e Tripari, Medda, Nairi, Spina, Mazzatenta e Paggiotta, Nardi, Cappai, Lecca, Pileri: tutti titolari di agenzie di scommesse e punti vendita di ricariche a Cagliari, Dolianova, Sanluri, Mogoro, Capoterra, Sassari, Sestu, Novara, San Sperate, Assemini, Uta, Guglionesi, Quartu, Orroli, Nurri e Nulvi che, «pur formalmente autorizzate>, svolgevano una «parallela attività organizzata per raccogliere e favorire la raccolta e l’accettazione di scommesse su eventi sportivi e giochi sulle piattaforme on line non autorizzate» e siti quali «betred69.com, races.com, sport365bet.com».

«Denaro sporco»

Poi c’è la parte riguardante il giro di denaro sporco. In questo caso Sperindeo è accusato di autoriciclaggio come la moglie: la coppia per le Fiamme Gialle utilizzava il denaro incassato in modo tale da nasconderne la provenienza. Sperindeo attraverso la Future broker acquistava immobili che poi affittava a società amministrate da lui stesso o da suoi parenti e da società create proprio a quello scopo e amministrate (o partecipate) da familiari e prestanome da lui stesso stipendiati; creava e seguiva società in cui conferire o far transitare il denaro illecitamente intascato; fondava aziende (tra cui la 2 Esse immobiliare srl, la Ebtc e la Realtech) partecipate da altre e sempre a lui riferibili, alcune di fatto inattive e altre attive nel settore delle scommesse. L’inchiesta è chiusa, ora le carte sono in mano agli avvocati Antonio Incerpi, Carlo Amat, Denise Autiero, Raffaela Mura, Anna Rita Dionisi, Francesca Fucci, Giuseppe Ledda, Elisabetta Mura, Antonio Mazzarella, Roberta Cannas, Ornella Gaviano, Mauro Bulla, Giuseppina Pira, Giuseppe Bellisai, Raffaele Salvatore Pilloni.

