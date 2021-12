La furia omicida contro Mihaela 

«Non sto bene, ho bisogno di qualche giorno. Confermo quanto detto ai carabinieri poi racconterò cosa è accaduto». Sandro Sarais, il 56enne di Nuraminis fermato per il femminicidio della compagna Mihaela Kelics, 50 anni rumena uccisa con oltre trenta coltellate nella mansarda di via della Musica 150 a Quartu, non ha risposto alle domande della pm Nicoletta Mari. Ma da letto dell’ospedale Binaghi, dove è ricoverato per essersi ferito alla gole e alle braccia quando i carabinieri lo hanno trovato nelle campagna di Solanas, ha fatto una prima parziale e confusa ammissione della sua responsabilità. Per ora si tratta solo di parle. Difeso dall’avvocata Shannon Cipollina si è detto pronto a collaborare con gli inquirenti già dall’interrogatorio di convalida del fermo che si terrà tra oggi e domani e dunque mettere nero su bianco tutto quanto. E potrebbe spiegare cosa lo abbia spinto a uccidere la donna, infierendo su di lei. Perché da un primo esame del medico legale Roberto Demontis, sarebbero almeno trenta le ferite sul corpo della poveretta. La conferma sul numero dei fendenti, ma anche su giorno e orario della morte, arriverà dall’autopsia in programma domani mattina.

Denunce e segnalazioni

Che i rapporti tra i due fossero burrascosi era chiaro da tempo. E ad agosto la cinquantenne aveva trovato anche la forza per andare nel commissariato di Quartu per denunciare il compagno per maltrattamenti. Poi dopo pochi giorni ha rigettato la querela: retromarcia inutile perché per questo tipo di reati si procede d’ufficio e gli agenti hanno inviato gli atti in Procura. «Un femminicidio annunciato», lo hanno definito gli inquilini della palazzina a tre piani in via della Musica. Perché in quella casa le urla, le liti e le minacce, anche di morte, erano frequenti. I vicini lo hanno detto subito ai carabinieri della compagnia di Quartu e a quelli del comando provinciale che hanno svolto le indagini sull’omicidio. E soprattutto hanno segnalato più volte, con chiamate al 112, quanto accadeva in quell’abitazione. «Lui la minacciava di morte, lei chiedeva pietà», hanno ribadito quasi tutti gli inquilini del palazzo. Tutto inutile perché Mihaela ora non potrà più chiedere aiuto.

La fuga

Il corpo della donna è stato ritrovato lunedì mattina. Una sorella, dalla Romania, ha chiamato perché non riusciva più a mettersi in contatto con la parente da sabato. Potrebbe essere questo il giorno del delitto. I carabinieri, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento trovando corpo senza vita della cinquantenne, pancia in giù sul letto, in un lago di sangue. Le prime informazioni raccolte hanno indirizzato subito i sospetti su Sarais, irreperibile. Dopo diverse ore, grazie alla geolocalizzazione del suo telefono cellulare, è stato rintracciato a Solanas. Qui, barricato in un’auto presa a noleggio, si è ferito più volte con un coltello prima di essere bloccato e salvato. Ai carabinieri ha poi detto «di aver fatto un danno». Parole un po’ confuse, visto il suo stato di salute. Forse l’uomo ha trascorso due notti e due giorni in quel luogo, sotto un cavalcavia, dopo il delitto. Era sotto choc, fuori di sé e le ferite per le coltellate hanno peggiorato la situazione.