La Francia punta su Cornet 

Alghero. È il giorno dello sorteggio. Alle 12, nella sale del Carlos V, hotel ufficale delle squadre, è in programma la cerimonia di sorteggio, che delineerà gli accoppiamenti e l'ordine dei match di Italia-Francia, match valido come Billie Jean King Cup Qualifiers sul green set del Tc Alghero. Sul Centrale del circolo di Maria Pia (capienza 2533 posti), le due squadre si giocheranno un posto per le Finals di novembre. Il programma prevede venerdì, dalle 14, la disputa dei primi due singolari, mentre sabato si giocheranno dalle 12 due singolari e il doppio (le cui coppie possono essere modificate fino a un'ora prima dall'inizio del match). I match saranno trasmessi in diretta su SuperTennis e su SuperTenniX.

Capitan Tathiana Garbin si affida a Camila Giorgi (numero 30 della classifica Wta), Jasmine Paolini (48), Martina Trevisan (84), Lucia Bronzetti (89, all'esordio in Nazionale) ed Elisabetta Cocciaretto (161), mentre il transalpino Julien Benneteau ha dovuto cambiare all'ultim'ora il suo quartetto. Accanto ad Alizé Cornet (34) e Kristina Mladenovic (100, punto di forza del doppio, ma potrebbe essere buttata nella mischia anche in singolare, visti gli ultimi infortuni lamentati dalle francesi), ci sono Oceane Dodin (96, convocata al posto dell'infortunata Caroline Garcia) e Harmony Tan (107, al debutto in Nazionale), chiamata in extremis a causa di una lesione muscolare agli addominali lamentata da Clara Burel.

I commenti

«È una squadra collaudata», spiega Garbin commentando i punti di forza delle avversarie, «Cornet gioca da tantissimi anni ad alto livello, e Mladenovic gioca molto bene in doppio». «Sarà una sfida molto difficile, perché giochiamo fuori casa, in un’importante atmosfera e contro giocatrici forti come Giorgi, Paolini e Bronzetti che ha fatto bene a Miami», rilancia il capitano della Francia Julien Bennetau, che punta forte su Alize Cornet: «Abbiamo un gran bel rapporto, è una ragazza molto intelligente che ha bisogno di sentire la piena fiducia della squadra e di tutti intorno a se. Così può rendere al meglio ed esprimersi da grande numero uno».