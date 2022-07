La forza lavoro sarda perde pezzi 

La Sardegna non è una terra attrattiva. Il calo della popolazione previsto dal 2022 al 2030 è tra i più elevati d’Italia. Nel Sud Sardegna – seconda provincia più in “rosso” dopo Enna – la diminuzione tra i 15 e i 64 anni sarà di 28.868 anime (-3.982 tra i 15 e i 29 anni e 24.686 nella fascia 30-64); nell’Oristanese, rispettivamente -2.137 e -9.713; nel Nuorese -3.223 e -12.591; nel Sassarese -3.239 e -24.770, nel Cagliaritano -1.858 e -22.183.

L'allarme è a livello nazionale, i dati Istat rielaborati da Il Sole 24 Ore dicono che «il tracollo degli occupabili» nel Paese sarà complessivamente di 1,9 milioni di residenti, 150mila tra i 15 e i 29 anni e 1,83 milioni fra i 30 e i 64, ma l’emorragia non sarà omogenea nei territori, e ancora una volta il Mezzogiorno soffrirà di più, mentre province come Prato, Parma e Bologna guadagneranno abitanti.

Da qui a otto anni la forza lavoro sarda subirà un ridimensionamento pesante. La popolazione invecchia, le nascite calano, l’emigrazione riprende slancio, dal mix di questi fenomeni scaturiscono numeri preoccupanti: nel 2030 l’Isola avrà oltre 108mila persone attive (tra i 15 e 64 anni) in meno.

I dati

L’allarme

Francesca Ticca, segretaria generale della Uil, avverte: «Ne parliamo da decenni, la situazione continua a peggiorare, e le politiche messe in atto non riescono a invertire la rotta, anzi. Il fatto ad esempio di aver individuato due città metropolitane, una a Sud e una a Nord, lascia il Centro senza prospettive, senza incentivi». Prosegue la sindacalista: «I numeri di oggi non sono altro che un pezzo dello scenario riferito al 2050, che evidenzia una contrazione demografica drammatica. Bisogna frenare la fuga di risorse, costruendo prospettive occupazionali e condizioni di vita di qualità da un lato, dall’altro dobbiamo smetterla di aver paura di integrarci con l’esterno, dobbiamo aprire la Sardegna a tutti i cittadini del mondo e a quelli che attraversano il Mediterraneo, disponibili ad afferrare le opportunità che, da dove vengono, non trovano. Cagliari, e poi a catena tutta l’Isola, deve diventare un luogo che accoglie, con un grande piano che garantisce lavoro e servizi».

Le aree interne

Secondo Ticca, le azioni anti-spopolamento che sta promuovendo la Regione (con le misure in Finanziaria) sono «ottime nelle intenzioni ma, in concreto, una nuvola di fumo». Perché «se tu incoraggi una famiglia a comprare casa in un comune con meno di 3.000 abitanti ma poi metti a disposizione solo 15mila euro a nucleo, stai consentendo soltanto di acquistare il pollaio di tzia Peppedda a Lollove. Se tu dai incentivi per aprire attività economiche nei piccoli centri e poi chiude l’ufficio postale, lo sportello bancario, la scuola primaria, l’ambulatorio, perché non c’è un medico di base disposto a trasferirsi lì, se manca la fibra ottica e non funziona manco il telefono, se le strade sono mulattiere asfaltate, allora stai creando false chimere».

Il welfare

La sociologa dell’Università di Cagliari Ester Cois sottolinea che «la preoccupazione più grande che deriva da questo squilibrio demografico è la tenuta del welfare: la popolazione attiva che si assottiglia sempre più non riesce a supportare la platea di chi è uscito dal mercato del lavoro, una platea sempre più consistente perché si vive più a lungo. Di questo passo, non si potrà reggere ancora per molto». Dunque, «tra le altre cose, è necessario fermare l’emigrazione, perché se prima erano le aree interne a svuotarsi, ma la gente andava verso le città e la costa, adesso non è più così, si va via anche dal capoluogo. Come ha rilevato recentemente il rapporto Crei Acli, se fino al 2018 si registrava una costante crescita della popolazione nelle zone costiere, nel 2020 e nel 2021 questo processo si è interrotto o ha rallentato, mettendo in crisi tutto il territorio regionale».

