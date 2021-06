La Forestale smentisce il Comune 

Ancora polemiche sul bando per la raccolta della legna a Villacidro. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale smentisce l’amministrazione comunale e chiede conto di un parere, citato nella delibera del bando, che non risulta invece essere stato mai formulato. «Il Comune di Villacidro vorrà condividere l’esigenza di approfondire l’istruttoria e di precisare eventuali atti conseguenti laddove le premesse concernenti l'avvenuta consultazione e il presunto pronunciamento dello scrivente Servizio sono infondate», si legge nel documento firmato dal direttore Carlo Masnata. Il riferimento è alla premessa del bando comunale, nella parte in cui si legge: «Dato atto che il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del Corpo forestale non ha rilevato motivi ostativi per il taglio e prelievo del legnatico».

Le accuse

Il consigliere d’opposizione Marco Erbì, che già si era espresso in modo critico sull’applicabilità della delibera, ha letto nella richiesta del Corpo forestale di Cagliari una delegittimazione della misura varata dalla Giunta: «Il documento fa capire che questa delibera è stata costruita probabilmente per assecondare il consenso. Un’azione messa in campo durante i mesi in cui ancora si pensava che le elezioni si sarebbero tenute a giugno. Un atto che si è voluto licenziare in fretta come tante misure pensate nell’ottica di un immediato consenso e non guidate da una visione di programma a medio e lungo termine. Un metodo, tra l’altro, che questa Giunta aveva criticato volgendo lo sguardo alle amministrazioni passate». La delibera del marzo scorso non ha originato a tutt’oggi nessun taglio e non lo potrà certo favorire in questo periodo dove per le normative antincendio è vietato l’utilizzo di motoseghe. «Bisognerà verificare anche se la delibera è legittima, visto che riporta un parere che non esiste», insiste Erbì.

La replica

L’assessore all’Ambiente Marco Deidda spiega che l’imprecisione è frutto di un equivoco e che la richiesta di chiarimento del Cfva non si rifletterà sulla legittimità del provvedimento: «Prima di predisporre la delibera, gli uffici coinvolti, in questo caso il servizio di Polizia locale al quale compete autorizzare e vigilare sui tagli, avevano chiesto di rilasciare un parere al riguardo, consultando direttamente l’ufficio del Cfva di Villacidro. Nella redazione della delibera è stato citato genericamente il parere favorevole attribuendolo al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del Corpo forestale: i chiarimenti sono già avvenuti e hanno portato alla decisione di sottoporre ogni autorizzazione preventiva ai tagli alla valutazione del Cfva».

