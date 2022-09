La food valley apre i cancelli 

Il Comune mette in rampa di lancio il progetto innovativo “Ilbafood”, ovvero un campo aperto in cui utenti, fruitori o erogatori possono comunicare e fornire riscontri e contributi innovativi per la messa in produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari. Oristano con Sassari, Nuoro e l’Alta Marmilla per l’innovazione in ambito rurale, è uno dei centri, ciascuno con le proprie specializzazioni, che fanno capo all’hub presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Prodotti

Le specialità su cui punta Oristano e l’Unione dei Comuni Costa del Sinis terra dei Giganti con il progetto di sviluppo “Viaggio nella terra dei Giganti” sono la vernaccia, i formaggi molli, l’ostrica e il muggine. Il “Centro” di Oristano mette a disposizione l’ex casa dello studente di viale Repubblica destinato, come spiega il sindaco Massimiliano Sanna «a favorire l’incontro di soggetti pubblici e privati in grado di coinvolgere in rete altri soggetti qualificati con l’obiettivo di facilitare la nascita di idee e progetti ad alto valore innovativo sotto l’aspetto produttivo, commerciale e distributivo, promuovendo nuovi modelli di sviluppo che coinvolgano il territorio oristanese». Il finanziamento regionale di 2 milioni di euro è stato “alleggerito” di 700 mila euro che saranno spesi per finanziare le azioni innovative delle produzioni locali e interessare soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di facilitare la nascita di idee e progetti sul tema del “food” sotto l’aspetto produttivo, commerciale e distributivo, promuovendo nuovi modelli di sviluppo che coinvolgano il territorio oristanese.

Le eccellenze

Il progetto di ideazione e realizzazione di un’azione innovativa per la valorizzazione della vernaccia e dei formaggi molli è stato affidato al Consorzio Uno – promozione studi universitari di Oristano – per 169.340,05. Il progetto che riguarda l’azione cluster (crescita attraverso l’innovazione) nel campo dell’allevamento dell’ostrica è andato alla Fondazione Imc (Centro marino internazionale) per un costo di 169.397,01. Il Centro Marino Internazionale di Torregrande si occuperà anche del progetto di ideazione e realizzazione di tutto quello che ruota attorno del muggine, costo 169.397,01. Il discorso si chiude con l’assegnazione per 168,362,66 di euro alla Giugnini associati srl di Cagliari del servizio di supporto per le attività di comunicazione e marketing e la costruzione del marketplace (piattaforma aperta oltre che al proprietario anche ad altri venditori che possono proporre i propri prodotti). Le aggiudicazioni, eseguire attraverso le procedure della piattaforma elettroniche, sono partite da una base d’asta di poco inferiore ai 139 mila euro (oltre sarebbe stata necessaria una gara pubblica). Gli aggiudicatari hanno praticato un ribasso tra lo 0,71 e l’1 per cento. Sommato il 22 per cento per l’iva il conto complessivo quadra con i 700 mila euro stanziati per confezionare abiti nuovi e su misura per quattro tra i tanti prodotti gastronomici tradizionali dell’oristanese.